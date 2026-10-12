Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine kararları ne zaman açıklanacak, gündeminde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk gününde iç ve dış politikadaki önemli başlıkları değerlendirmek üzere bir araya geliyor. Toplantıda fon soruşturmasına ilişkin yürütülen çalışmalar, olası yasal düzenlemeler ve terör örgütünün silah bırakma sürecine yönelik istihbarat raporları ele alınacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapıp yapmayacağı ve alınan kararların hangi saatlerde duyurulacağı yakından takip ediliyor. Peki, Kabine gündeminde neler var? İşte, Kabine Toplantısı kararları hakkında merak edilenler…