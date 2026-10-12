Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine kararları ne zaman açıklanacak, gündeminde hangi konular var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 12 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Fon soruşturması ve Terörsüz Türkiye sürecinin öne çıkacağı toplantıda, tasfiye sürecine ilişkin değerlendirmeler, olası yasal düzenlemeler ve bölgesel güvenlik gelişmeleri ele alınacak. Kabine Toplantısı kararları, Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantının ardından açıklanacak. İşte, 12 Ekim 2026 Kabine Toplantısı gündem maddeleri…
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk gününde iç ve dış politikadaki önemli başlıkları değerlendirmek üzere bir araya geliyor. Toplantıda fon soruşturmasına ilişkin yürütülen çalışmalar, olası yasal düzenlemeler ve terör örgütünün silah bırakma sürecine yönelik istihbarat raporları ele alınacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapıp yapmayacağı ve alınan kararların hangi saatlerde duyurulacağı yakından takip ediliyor. Peki, Kabine gündeminde neler var? İşte, Kabine Toplantısı kararları hakkında merak edilenler…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine toplantısı, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, Türkiye'nin iç gündemi ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.
Toplantının ana gündem maddeleri arasında fon soruşturması ve Terörsüz Türkiye süreci bulunuyor. Ayrıca ekonomik ve hukuki gelişmeler ile bölgesel güvenlik başlıklarının da değerlendirilmesi bekleniyor.
KABİNE KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kabine toplantısının ardından alınan kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Ancak toplantının sona ereceği saat ve kararların açıklanacağı kesin zaman henüz belli değil.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında basın açıklaması yapması halinde fon soruşturması, Terörsüz Türkiye süreci ve diğer gündem başlıklarına ilişkin değerlendirmelerin paylaşılması bekleniyor. Açıklamanın ardından toplantıda ele alınan konulara ilişkin ayrıntıların netleşmesi öngörülüyor.
KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Kabine toplantısında öne çıkan başlıklardan biri fon soruşturması olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulu toplantılarında ortaya çıkan sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor. Fonların tasfiye süreci ve bu alanda yeni kanuni düzenlemelere ihtiyaç olup olmadığı da gündeme gelebilecek konular arasında yer alıyor.
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelişmeler de toplantının önemli başlıklarından biri olacak. Yasal adımlar öncesinde, terör örgütünün bulunduğu bölgelerden çekilmesi ve silah bırakmasına ilişkin istihbarat raporlarının değerlendirilmesi bekleniyor.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE BÖLGESEL GÜVENLİK DE MASADA
Kabine toplantısında dış politika ve bölgesel güvenlik gelişmelerinin de ele alınması bekleniyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyri ile Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları, toplantının gündemindeki uluslararası konular arasında bulunuyor.