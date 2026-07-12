KADEMELİ EMEKLİLİK 2026 NE ZAMAN ÇIKACAK? Kademeli erken emeklilik Meclis'e geldi mi, Torba Yasa'da var mı?
Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin gelişmeler, 1999 sonrası sigorta girişi bulunan milyonlarca çalışanın gündeminde yer almaya devam ediyor. EYT düzenlemesinin ardından beklentiler artarken, gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifleri ile hükümetten gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, yeni bir düzenleme için resmi adım atıldı mı? İşte son durum...
Emeklilik planı yapan milyonlarca vatandaş, kademeli emeklilik konusunda yaşanan son gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle EYT kapsamı dışında kalan 1999 sonrası sigorta başlangıcı olan çalışanlar, yeni bir yasal düzenleme olup olmayacağını araştırırken, TBMM'deki olası çalışmalar ve yetkililerden gelen açıklamalar merak konusu oldu. Peki, kademeli emeklilik yasası çıkacak mı, Meclis'te yeni bir çalışma bulunuyor mu? İşte konuya ilişkin son bilgiler...
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, SON DURUM NE?
2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
1999 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?
EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK KAPSAMI NEDİR?
Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.
AÇIKLAMA GELDİ: EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.