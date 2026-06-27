Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır'ın hayatını kaybetmesi sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. 14 Mayıs'ta geçirdiği rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırılan ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören İnanır, 77 yaşında yaşamını yitirdi. Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelen usta oyuncu, Yeşilçam'ın en sevilen isimlerinden biri olarak onlarca unutulmaz filme imza attı. Hayatı boyunca evlilik yapmayan Kadir İnanır'ın çocuğu bulunmuyordu. Peki, Kadir İnanır'ın özel hayatı nasıldı ve hangi filmlerle hafızalara kazındı? İşte merak edilen tüm detaylar...