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        Haberler Bilgi Magazin Kadir İnanır nereliydi, evli miydi, çocuğu var mıydı? İşte Kadir İnanır'ın filmografisi

        Kadir İnanır nereliydi, evli miydi, çocuğu var mıydı? İşte Kadir İnanır'ın filmleri

        Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır'dan sevenlerini yasa boğan haber geldi. 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan, yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen usta oyuncu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 77 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Kadir İnanır'ın vefatının ardından hayatı, memleketi, özel yaşamı ve rol aldığı filmler yeniden gündeme geldi. Sanat dünyasını derinden sarsan acı haber sonrası "Kadir İnanır nereliydi, evli miydi, çocuğu var mıydı?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Kadir İnanır nereliydi, evli miydi, çocuğu var mıydı? İşte Kadir İnanır'ın hayatı, özel yaşamı ve unutulmaz filmleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 18:57 Güncelleme:
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        Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır'ın hayatını kaybetmesi sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. 14 Mayıs'ta geçirdiği rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırılan ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören İnanır, 77 yaşında yaşamını yitirdi. Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelen usta oyuncu, Yeşilçam'ın en sevilen isimlerinden biri olarak onlarca unutulmaz filme imza attı. Hayatı boyunca evlilik yapmayan Kadir İnanır'ın çocuğu bulunmuyordu. Peki, Kadir İnanır'ın özel hayatı nasıldı ve hangi filmlerle hafızalara kazındı? İşte merak edilen tüm detaylar...

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        KADİR İNANIR HAYATINI KAYBETTİ

        Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta geçirdiği rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırıldı.

        Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve daha sonra entübe edilen usta sanatçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 77 yaşında yaşamını yitirdi. Vefat haberi sanat camiası ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

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        KADİR İNANIR NERELİYDİ?

        Kadir İnanır, 15 Nisan 1949 tarihinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi.

        Kalabalık bir ailede büyüyen İnanır, eğitim hayatının ardından İstanbul'a gelerek oyunculuk kariyerine adım attı ve kısa sürede Yeşilçam'ın en önemli isimlerinden biri haline geldi.

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        KADİR İNANIR EVLİ MİYDİ?

        Kadir İnanır, yaşamı boyunca resmi olarak hiç evlenmedi.

        Usta oyuncu uzun yıllar oyuncu Jülide Kural ile birliktelik yaşadı. Çift, sanat dünyasının örnek ilişkileri arasında gösterildi.

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        KADİR İNANIR'IN ÇOCUĞU VAR MIYDI?

        Kadir İnanır'ın biyolojik ya da evlat edindiği bir çocuğu bulunmuyordu.

        Özel yaşamını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden sanatçı, kariyeri boyunca daha çok sinema çalışmalarıyla gündeme geldi.

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        KADİR İNANIR FİLMLERİ

        Kadir İnanır, yaklaşık yarım asrı aşan kariyerinde Türk sinemasının en önemli yapımlarında rol aldı.

        Usta oyuncunun öne çıkan filmleri arasında şunlar yer alıyor:

        Selvi Boylum Al Yazmalım

        Dila Hanım

        Devlerin Aşkı

        Tatar Ramazan

        Yılanların Öcü

        Kara Gözlüm

        Tomruk

        Köprü

        Deprem

        Med Cezir Manzaraları

        Uzun Hikâye

        Ah Güzel İstanbul

        Bitmeyen Sevda

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