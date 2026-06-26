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        Haberler Bilgi Gündem Kadir İnanır kimdir, kaç yaşında, nereliydi? Kadir İnanır öldü mü, neden vefat etti, hastalığı neydi?

        Kadir İnanır kimdir, kaç yaşında, nereliydi? Kadir İnanır öldü mü, neden vefat etti, hastalığı neydi?

        Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Yaşanan son dakika gelişmesi "Kadir İnanır öldü mü?", "Kadir İnanır neden öldü?" ve "Kaç yaşındaydı?" sorularını gündeme getirdi. Kadir İnanır, Türk sinemasında rol aldığı unutulmaz filmler ve başarılı oyunculuk kariyeriyle milyonlarca kişinin hafızasında yer edindi. 2024 yılında geçirdiği rahatsızlığın ardından uzun süredir tedavi görüyordu. Peki, Kadir İnanır öldü mü, neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte Kadir İnanır'ın biyografisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 18:29 Güncelleme:
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        Türk sinemasının efsanaleri arasında yer alan Kadir İnanır vefat etti. Yaşanan son dakika gelişmlesi sanat camiasını yasa boğdu. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 15 Mayıs'ta rahatsızlanarak Beşiktaş'ta bulunan bir hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu ciddileşen İnanır, entübe edilmişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan usta oyuncu 77 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Kadir İnanır kimdir, kaç yaşındaydı? Kadir İnanır öldü mü, neden öldü, nerelidir? İşte Kadir İnanır'ın hayatı ve filmografisi...

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        KADİR İNANIR ÖLDÜ MÜ?

        Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti

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        KADİR İNANIR NEDEN ÖLDÜ?

        Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 15 Mayıs'ta rahatsızlanarak Beşiktaş'ta bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan 77 yaşındaki oyuncu, doktorların kontrolü sonrasında yoğun bakım servisine alındı. Yapılan tetkiklerin ardından sanatçıya zatürre teşhisi konuldu. Sağlık durumu ciddileşen İnanır, entübe edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen usta oyuncu kurtarılamadı.

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        KADİR İNANIR KAÇ YAŞINDAYDI?

        Kadir İnanır, 15 Nisan 1949 tarihinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu.

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        KADİR İNANIR KİMDİR?

        Kadir İnanır, 1960'lı yılların sonunda sinema kariyerine adım attı ve kısa sürede Türk sinemasının en önemli oyuncularından biri haline geldi.

        Başta Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Devlerin Aşkı, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü ve Deprem olmak üzere çok sayıda filmde başrol oynadı. Özellikle Türkan Şoray ile oluşturduğu sinema ortaklığı Yeşilçam tarihinin en unutulmaz ikilileri arasında gösteriliyor.

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        Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Utanç" (1972), "Selvi Boylum, Al Yazmalım" (1977) ve "Bir Yudum Sevgi" (1984), "Ömer Kavur'un yönettiği "Ah Güzel İstanbul" (1981), "Kırık Bir Aşk Hikayesi" (1981) ve "Amansız Yol" (1985), Şerif Gören'in yönettiği "Tomruk" (1982), "Sen Türkülerini Söyle" (1986) ve "Katırcılar" (1987), Erdoğan Tokatlı'nın yönettiği "Suçumuz İnsan Olmak" (1986) ve "72. Koğuş" (1987), Zeki Alasya'nın yönettiği "Dikenli Yol" (1986), Zafer Par'ın yönettiği "Yedi Uyuyanlar" (1988), Melih Gülgen'in yönettiği "Tatar Ramazan" (1990) ve "Tatar Ramazan Sürgünde" (1992) gibi filmlerle Türk sinemasında derin iz bıraktı.

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        5. Altın Koza Film Festivali’nde başrolünü Filiz Akın'la paylaştığı "Utanç" adlı filmle "En İyi Erkek Oyuncu" seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 tarihli "Yılanların Öcü" adlı Şerif Gören filmiyle ise 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. Kadir İnanır, 1990’da "Medcezir Manzaraları" adlı film ile 3. Ankara Film Festivali'nde de "En İyi Erkek Oyuncu" dalında ödülün sahibi oldu.

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