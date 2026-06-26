Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Utanç" (1972), "Selvi Boylum, Al Yazmalım" (1977) ve "Bir Yudum Sevgi" (1984), "Ömer Kavur'un yönettiği "Ah Güzel İstanbul" (1981), "Kırık Bir Aşk Hikayesi" (1981) ve "Amansız Yol" (1985), Şerif Gören'in yönettiği "Tomruk" (1982), "Sen Türkülerini Söyle" (1986) ve "Katırcılar" (1987), Erdoğan Tokatlı'nın yönettiği "Suçumuz İnsan Olmak" (1986) ve "72. Koğuş" (1987), Zeki Alasya'nın yönettiği "Dikenli Yol" (1986), Zafer Par'ın yönettiği "Yedi Uyuyanlar" (1988), Melih Gülgen'in yönettiği "Tatar Ramazan" (1990) ve "Tatar Ramazan Sürgünde" (1992) gibi filmlerle Türk sinemasında derin iz bıraktı.