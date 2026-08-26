Kanlı Ay Tutulması öncesi geri sayım... Türkiye'de bu bölgelerde görüntülenebilecek

HANGİ İLLERDEN GÖRÜLECEK?

Cevap, Ay'ın gökte en geç battığı yerlerde saklı. Batı illerinde Ay 06:30 ile 06:40 civarında batıyor ve bu, izleme süresini ülkenin geri kalanına göre biraz uzatıyor. İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale bu bakımdan şanslı. Batı ufku açık bir noktadan tutulmanın ilerleyen evrelerini daha uzun süre takip edebilirsiniz. Doğuya gidildikçe Ay daha erken battığından bu süre kısalıyor.

İkinci bir sıkışma daha var. Tutulma ilerledikçe güneş de doğmaya yaklaşıyor ve aydınlanan gökyüzü, batmakta olan soluk Ay'ı gitgide siliyor. Hem Ay alçalıyor hem de arka fon parlıyor. Bu ikisi bir araya gelince izleme aralığı gerçekten kısalıyor, o yüzden erken davranmakta fayda var.

Bir ayrıntı daha işinize yarayabilir. Ay ufka yakınken olduğundan çok daha büyük görünür. Gözün, Ay'ı yerdeki tanıdık nesnelerle kıyaslamasından doğan bir yanılsama bu. Tutulmuş Ay ufka yakın dururken daha iri ve daha etkileyici görünecek.

Güneş tutulmasının aksine, Ay tutulmasını izlemek için özel gözlük ya da filtre gerekmiyor. Nedeni basit. Ay'a bakarken gördüğünüz şey güneşin doğrudan ışığı değil, Ay'ın yansıttığı çok daha zayıf bir aydınlık. Gözünüze zarar verme ihtimali yok, çıplak gözle rahatça bakabilirsiniz.

Elinizde dürbün varsa gölgenin Ay yüzeyinde ilerleyişini daha net görürsünüz, ama şart değil. Telefonla fotoğraf çekmek isteyenler için Ay'ın ufka yakın ve iri göründüğü anlar daha elverişli. Sabit bir yere dayanmak titremeyi azaltıyor.

Ay parlak bir gök cismi. Sönük yıldızların aksine, şehir ışıkları onu izlemenize büyük ölçüde engel olmuyor. Asıl mesele ufkun açık olması. Ay batarken batı, hafif güneybatı yönünde alçalıyor, o yüzden yüksekçe ve o yöne bakan bir nokta bulabilirseniz şansınız artıyor.