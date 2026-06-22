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        Haberler Bilgi Gündem KARNE GÜNÜ TARİHİ 2026: Karneler ne zaman, hangi gün verilecek? Karne gün hangi güne denk geliyor? Karne gününe kaç gün kaldı?

        KARNE GÜNÜ TARİHİ 2026: Karneler ne zaman, hangi gün verilecek?

        Okullarda ikinci dönemin sonuna yaklaşılırken, öğrenciler ve veliler karne günü tarihine odaklandı. LGS ve YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler tamamen yaz tatiline çevrildi. Uzun bir eğitim maratonunun ardından karnelerini alacak olan milyonlarca öğrenci, "Karneler ne zaman verilecek, hangi gün dağıtılacak?" sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre karne günü tarihi netleşti. İşte öğrencilerin merakla beklediği karne günü ve yaz tatiline ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 10:16 Güncelleme:
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        2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler karne gününü merakla beklemeye başladı. LGS ve YKS sınavlarının geride kalmasıyla birlikte dikkatler tamamen yaz tatiline yöneldi. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim takvimi doğrultusunda karneler hangi tarihte verilecek, okullar ne zaman kapanacak? İşte ayrıntılar haberimizde...

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        KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre lise, ortaokul ve ilkokullarda 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü karneler dağıtılacak.

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        KARNE GÜNÜNE KAÇ GÜN KALDI?

        22 Haziran Pazartesi itibarıyla karne gününe 4 gün kaldı.

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        YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        İkinci dönemin karneleri 26 Haziran Cuma günü dağıtılacak ve hafta sonunun ardından 29 Haziran tarihinde yaz tatili başlamış olacak.

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