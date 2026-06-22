'Sahte doktor'un inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, kendisini doktor olarak tanıtıp, ruhsatsız şekilde bel fıtığı ile kırık-çıkık tedavisi yapan Mahmut Y., gözaltına alındı. Şüphelinin, inşaatta kalıp ustası, tamircide ise kaporta ustası olduğu öğrenildi