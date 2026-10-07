KASIM AYI ARA TATİL TARİHİ 2026 - 2027 DÖNEMİ || MEB Çalışma Takvimi: Kasım ayı ara tatili ne zaman başlayacak?
Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasının üzerinden geçen bir ayın ardından öğrenciler ve veliler merak içerisinde "2026 Kasım ayı ara tatili ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabına çevrildi. Merak edilip araştırılan soru Milli Eğitim Bakanlığı MEB Çalışma Takvimi'nin açıklanmasıyla birlikte başta belirtilen sorunun cevabı belli oldu. Peki, 2026 Kasım ayı ara tatili ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
Okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılı devam ederken öğrencilerin merakla beklediği ilk ara tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvimle birlikte kasım ayında derslere verilecek aranın tarihleri belli oldu. Öğrenciler kadar veliler de tatilin hangi günleri kapsayacağını ve toplam kaç gün süreceğini araştırıyor. Peki 2026 Kasım ara tatili hangi tarihler arasında yapılacak? İşte MEB takvimine göre öğrencilerin dinlenme fırsatı bulacağı günler…
İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.
ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?
Ara tatil ile hafta sonu tatilinin de araya girmesiyle öğrenciler toplamda 9 gün boyunca okula ara vermiş olacak. Öğrenciler, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
2. DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.
Ara tatilin ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak.
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?
22 Ocak 2027 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla 1. dönem sona erecek ve yarıyıl tatili başlayacak. İkinci dönem ders zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden çalacak.