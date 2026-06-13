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        Haberler Bilgi Spor Katar-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Katar-İsviçre 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI izle ekranı

        Katar-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Katar-İsviçre 2026 FIFA Dünya Kupası maçı

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ederken, B Grubu'nda kritik bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Katar ile İsviçre, grup aşamasında önemli bir sınavda kozlarını paylaşacak. Ev sahibi avantajını kullanarak sürpriz bir sonuç almak isteyen Katar, güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar hedefliyor. Turnuvalarda istikrarlı performansıyla bilinen İsviçre ise gruba galibiyetle başlayarak avantaj yakalamanın peşinde. Futbol tutkunlarının merak ettiği karşılaşma öncesinde gözler yayın bilgilerine çevrildi. Peki Katar-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 20:08 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan tüm temposuyla sürerken, B Grubu’nda dikkat çeken karşılaşmalardan biri Katar ile İsviçre arasında oynanacak. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler, maçın yayın saati ve hangi kanalda izlenebileceğini merak ediyor. Grubun açılış karşılaşması ise dün akşam Kanada ile Bosna Hersek arasında oynandı. Şimdi gözler Katar-İsviçre maçına çevrilmiş durumda. Peki, bu önemli mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

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        KATAR-İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Katar-İsviçre 2026 FIFA Dünya Kupası maçı 13 Haziran 2026 Cumartesi bu akşam saat 22.00'de ekrana gelecek.

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        KATAR-İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Katar ile İsviçre arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası mücadelesi, San Francisco Bay Area Stadı’nda gerçekleşecek. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Katar: Abunada, Aloui, Miguel, Khoukhi, Ahmed, Gaber, Fathy, Laye, Abrudisag, Junior, Afif.

        İsviçre: Kobel, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Manzambi, Ndoye, Vargas, Embolo.

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        TRT 1 - TRT SPOR GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

        UYDU: Türksat 4A

        FREKANS: 11794

        POLARİZASYON V(DİKEY)

        SEMBOL ORANI 30000

        FEC: 3/4

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        TRT 1 HD GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

        Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

        Frekans: 11958 MHz

        Polarizasyon: V (Dikey)

        Sembol Oranı (SR): 27500

        FEC: 5/6

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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