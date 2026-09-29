Kış Lastiği ne zaman takılacak? 2026-2027 Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte araç sahipleri, kış koşullarında güvenli sürüş için lastik değişimi tarihlerini araştırmaya başladı. Özellikle ticari araçları ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulamasının 2026-2027 döneminde hangi tarihler arasında geçerli olacağı merak ediliyor. Uygulamanın başlayacağı tarih ve sona ereceği dönem belli olurken, hangi araçların kapsam içerisinde bulunduğu da sürücülerin gündeminde yer alıyor. Peki, 2026-2027 kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek? İşte kış lastiği zorunluluğuna ilişkin merak edilen tarihler...
Sonbaharın gelmesi ve sıcaklıkların düşmeye başlamasıyla birlikte araç sahipleri, kış lastiklerinin ne zaman takılması gerektiğini gündeme aldı. Kış şartlarında trafikte güvenliğin artırılması amacıyla uygulanan zorunlu kış lastiği düzenlemesinin 2026-2027 dönemindeki tarihleri araştırılıyor. Ticari araç sahipleri başta olmak üzere sürücüler, uygulamanın hangi tarihte yürürlüğe gireceğini ve ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor. Kış lastiği kullanma zorunluluğu ne zaman başlayacak, uygulama hangi tarihte sona erecek ve hangi araçları kapsayacak? İşte 2026-2027 kış lastiği uygulamasına dair takvim ve merak edilen detaylar...
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ticari araçları ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulamasında 2026-2027 dönemi takvimi belli oldu. Türkiye genelinde geçerli olacak düzenleme 15 Kasım 2026’da başlayacak ve 15 Nisan 2027’de sona erecek.
Böylece ticari araç sahipleri açısından kış lastiği zorunluluğu toplam 5 aylık dönem boyunca uygulanacak.
KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ?
Kış lastiği takma zorunluluğu, yasal düzenlemeye göre, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan tüm ticari araçlar, otobüs, minibüs, kamyon, çekici, tanker ve ticari amaçla kullanılan hafif ticari araçlar (kamyonet, panelvan vb.) için geçerlidir.
Hususi (özel) otomobiller için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, can ve mal güvenliği açısından, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde özel araç sahiplerinin de kış lastiği kullanması şiddetle tavsiye edilmektedir.