Kış Lastiği ne zaman takılacak? 2026-2027 Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Sonbaharın gelmesi ve sıcaklıkların düşmeye başlamasıyla birlikte araç sahipleri, kış lastiklerinin ne zaman takılması gerektiğini gündeme aldı. Kış şartlarında trafikte güvenliğin artırılması amacıyla uygulanan zorunlu kış lastiği düzenlemesinin 2026-2027 dönemindeki tarihleri araştırılıyor. Ticari araç sahipleri başta olmak üzere sürücüler, uygulamanın hangi tarihte yürürlüğe gireceğini ve ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor. Kış lastiği kullanma zorunluluğu ne zaman başlayacak, uygulama hangi tarihte sona erecek ve hangi araçları kapsayacak? İşte 2026-2027 kış lastiği uygulamasına dair takvim ve merak edilen detaylar...