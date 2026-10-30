Show TV’nin beş sezondur büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Usta oyuncu Laçin Ceylan, Gold Film imzalı yapıma Belgin karakteriyle dahil oldu. Kıvılcım'ın ailesiyle bağlantılı olan yeni karakterin gelişi, evde yaşanan olayların seyrinde önemli bir yer tutacak. Belgin Hala karakterinin yanı sıra Laçin Ceylan'ın hayatı ve kariyeri dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Belgin kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Belgin’i Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte detaylar…