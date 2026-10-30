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        Haberler Bilgi Kızılcık Şerbeti Belgin kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Belgin’i Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

        Kızılcık Şerbeti Belgin kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Belgin’i Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

        Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Cuma akşamlarına damgasını vuran diziye usta oyuncu Laçin Ceylan dahil oldu. Ceylan, dizide Belgin karakterine hayat verecek. Kıvılcım'ın hayatına beklenmedik bir şekilde girecek olan Belgin, daha ekrana gelmeden izleyicilerin merakını artırdı. Güçlü kişiliği ve geçmişiyle dikkat çeken karakteri canlandıran Laçin Ceylan'ın hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti Belgin kimdir, Kıvılcım'ın nesi oluyor? Kızılcık Şerbeti'nin Belgin'i Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 13:24 Güncelleme:
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        Show TV’nin beş sezondur büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Usta oyuncu Laçin Ceylan, Gold Film imzalı yapıma Belgin karakteriyle dahil oldu. Kıvılcım'ın ailesiyle bağlantılı olan yeni karakterin gelişi, evde yaşanan olayların seyrinde önemli bir yer tutacak. Belgin Hala karakterinin yanı sıra Laçin Ceylan'ın hayatı ve kariyeri dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Belgin kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Belgin’i Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte detaylar…

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        LAÇİN CEYLAN KIZILCIK ŞERBETİ’NİN KADROSUNDA!

        Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna usta oyuncu Laçin Ceylan dahil oldu.

        Ceylan, Gold Film imzalı dizinin 30 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Belgin karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

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        KIZILCIK ŞERBETİ BELGİN KİMDİR, KIVILCIM'IN NESİ OLUYOR?

        Kızılcık Şerbeti dizisinde Belgin, Kıvılcım'ın halasıdır. Emekli bir emniyet müdürü olan Belgin, şehir dışından çat kapı gelerek Kıvılcım'ın evindeki çalkantılı olayların tam ortasında yer alacak.

        Hayat dolu, dobra, esprili ve güçlü kişiliğiyle öne çıkan Belgin Hala, yaşanan gelişmeler karşısında yeğeni Kıvılcım'ın yanında durarak ona destek verecek.

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        LAÇİN CEYLAN KİMDİR?

        Laçin Ceylan 25 Kasım 1965 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Özel Türk Koleji’nden sonra 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

        Diyarbakır ve Ankara Devlet Tiyatroları’nda görev alan Laçin Ceylan, 2006 yılında Levent Öktem ve Nihat İleri ile Bi Tiyatro’yu kurdu. ‘’Etna: Bedendeki Kuyu’’ adlı oyundaki performansıyla Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü aldı.

        Gece Yürüyüşü, Çilek Kokusu, Benim Hala Umudum Var, Galip Derviş, Gözetleme Kulesi, Saklı Hayatlar, Gönülçelen, Hatırla Sevgili ve Gümüş dizilerinde rol aldı.

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        LAÇİN CEYLAN’IN OYNADIĞI DİZİLER

        2001 – Karanlıkta Koşanlar

        2004 – Gece Yürüyüşü

        2005 – Gümüş

        2006 – Hatırla Sevgili

        2009 – İstanbul Çocukları

        2010 – Gönülçelen

        2011 – Her Şeye Rağmen

        2011 – Ay Tutulması

        2013 – Benim Hala Umudum Var

        2013 – Galip Derviş

        2015 – Çilek Kokusu

        2017 – Aşk ve Gurur

        2018 – İnsanlık Suçu

        2019 – Aşk Ağlatır

        2022 – Camdaki Kız

        2023 – Yüz Yıllık Mucize

        2024 – Gaddar

        2024 – Kimler Geldi Kimler Geçti

        2026 – Kızılcık Şerbeti

        LAÇİN CEYLAN’IN ROL ALDIĞI FİLMLER

        1992 – Kurşun Adres Sormaz

        1998 – Kaçıklık Diploması

        2007 – Doğunun Hatırladıkları

        2009 – 11'e 10 Kala

        2009 – Kampüste Çıplak Ayaklar

        2011 – Saklı Hayatlar

        2012 – Gözetleme Kulesi

        2015 – Delibal

        2017 – Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

        2018 – Her Şey Seninle Güzel

        2018 – Lady Winsley’i Kim Öldürdü?

        2022 – Ayna Ayna

        2022 – Aşıklar Bayramı

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