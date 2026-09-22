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        Haberler Bilgi KOMEK KAYIT EKRANI 2026: KOMEK kayıtları başladı! Konya KOMEK kayıtları nasıl ve nereden yapılır, kurslar ücretsiz mi, kimler yararlanabilir, hangi branşlar var?

        KOMEK KAYIT EKRANI 2026: KOMEK kayıtları başladı! Konya KOMEK kayıtları nasıl ve nereden yapılır, kurslar ücretsiz mi, kimler yararlanabilir, hangi branşlar var?

        Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları için kayıt tarihleri büyük bir merakla bekleniyordu. KOMEK'in resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama ile kayıt takvimi belli oldu. Buna göre KOMEK'te yeni dönem kayıtları 22 Eylül Salı günü itibarıyla başladı ve 6 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından hafta sonu eğitimleri 10 Ekim'de, hafta içi eğitimleri ise 12 Ekim'de başlayacak. Peki, Konya KOMEK kayıtları nasıl ve nereden yapılır, kurslar ücretsiz mi, kimler yararlanabilir, hangi branşlar var? İşte, 2026 KOMEK kayıt ekranı ve konu hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 09:07 Güncelleme:
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        Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) 2026-2027 Güz Dönemi kayıt takvimi belli oldu. Buna göre, binlerce kişiye hem sanat hem de meslek kazandıran KOMEK kayıtları 22 Eylül Salı günü itibarıyla başladı. Bu gelişme sonrası KOMEK branşları ve kursları araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar istedikleri branşa başvuru yapabilecek. Merkezlere ve kontenjanlara göre açılacak branşlar ile ders programları kayıt ekranından incelenebilecek. Peki KOMEK kayıtları nasıl ve nereden yapılır, hangi branşlar var? İşte 2026 KOMEK kayıt ekranı…

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        2026-2027 GÜZ DÖNEMİ KOMEK KAYITLARI BAŞLADI!

        Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) 2026-2027 güz dönemi kayıt tarihleri açıklandı.

        KOMEK'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre kayıtlar, 22 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.

        Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) 2026-2027 Güz Dönemi kayıtları da 22 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Kendini geliştirmek, yeni bir meslek öğrenmek, yeteneklerini keşfetmek isteyen herkesi başvuruları 6 Ekim 2026 tarihine kadar sürecek kurslarımıza kayıt yaptırmaya davet ediyorum” dedi.

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        KOMEK KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KOMEK ve ASEM 2026 Güz Dönemi yetişkin eğitimlerine katılmak isteyenler, 22 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında komek.org.tr adresinden başvurularını yapabilecek.

        Merkezlere ve kontenjanlara göre açılacak branşlar ile ders programları kayıt ekranından incelenebilecek.

        KOMEK KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        EĞİTİMLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

        Hafta sonu eğitimleri 10 Ekim’de, hafta içi eğitimleri ise 12 Ekim’de başlayacak.

        KOMEK’te hafta içi dersleri 29 Ocak, hafta sonu dersleri de 31 Ocak 2027 tarihinde tamamlanacak.

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        GENÇ KOMEK ATÖLYE KAYITLARI DEVAM EDİYOR

        Çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve yıl boyunca geliştirmelerini sağlayan Genç KOMEK Atölye’de de yeni dönem kayıtları devam ediyor.

        15 Eylül’de başlayan kayıtlar 29 Eylül 2026’ya kadar alınacak. Ön değerlendirmeler 3-4 Ekim’de gerçekleştirilecek. Eğitimler 10 Ekim 2026’da başlayarak 9 Mayıs 2027’ye kadar sürecek.

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        KOMEK BRANŞLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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