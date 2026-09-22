KOMEK KAYIT EKRANI 2026: KOMEK kayıtları başladı! Konya KOMEK kayıtları nasıl ve nereden yapılır, kurslar ücretsiz mi, kimler yararlanabilir, hangi branşlar var?

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) 2026-2027 Güz Dönemi kayıt takvimi belli oldu. Buna göre, binlerce kişiye hem sanat hem de meslek kazandıran KOMEK kayıtları 22 Eylül Salı günü itibarıyla başladı. Bu gelişme sonrası KOMEK branşları ve kursları araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar istedikleri branşa başvuru yapabilecek. Merkezlere ve kontenjanlara göre açılacak branşlar ile ders programları kayıt ekranından incelenebilecek. Peki KOMEK kayıtları nasıl ve nereden yapılır, hangi branşlar var? İşte 2026 KOMEK kayıt ekranı…