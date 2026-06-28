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        Haberler Bilgi Gündem KPSS 2026 BAŞVURULARI | KPSS başvuruları ne zaman başlıyor. KPSS sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman?

        KPSS 2026 BAŞVURULARI | KPSS başvuruları ne zaman başlıyor. KPSS sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman?

        Kamu personeli olma yolunda en kritik aşamalardan biri olan KPSS'de 2026 takvimi belli oldu. Başvurular yaz aylarında başlayıp kademeli şekilde devam ederken, sınav maratonu sonbahara kadar uzanıyor. Sonuç açıklama tarihleri ise her oturum için ayrı planlanarak adayların yerleştirme sürecine hazırlık yapmasına olanak sağlıyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlıyor. KPSS sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? KPSS sınav sonuç tarihleri ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 12:56 Güncelleme:
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        1

        Kamu personeli olma yolunda en kritik aşamalardan biri olan KPSS’de 2026 takvimi belli oldu. Başvurular yaz aylarında başlayıp kademeli şekilde devam ederken, sınav maratonu sonbahara kadar uzanıyor. Sonuç açıklama tarihleri ise her oturum için ayrı planlanarak adayların yerleştirme sürecine hazırlık yapmasına olanak sağlıyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlıyor. KPSS sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? KPSS sınav sonuç tarihleri ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        KPSS 2026 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

        ORTAÖĞRETİM

        KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

        Sınavın uygulanacağı tarih ise 25 Ekim 2026 olarak belirlendi.

        Adayların merakla beklediği KPSS Ortaöğretim sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde erişime açılacak.

        3

        ÖN LİSANS

        KPSS Ön Lisans başvuru ve sınav takvimi 2026 yılı için açıklandı.

        KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

        Sınavın uygulanacağı tarih 4 Ekim 2026 olarak belirlendi.

        KPSS Ön Lisans sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        4

        LİSANS

        KPSS Lisans başvuru ve sınav takvimi 2026 yılı için netleşti.

        KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

        Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak.

        Alan Bilgisi sınavının 1. günü 12 Eylül 2026, 2. günü ise 13 Eylül 2026 tarihinde yapılacak.

        KPSS Lisans sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

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