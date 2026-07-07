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        Haberler Bilgi Gündem KPSS 2026 LİSE SINAV TARİHİ | Lise KPSS başvuru tarihi ne zaman? KPSS lise sınavı ne zaman? KPSS lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        KPSS 2026 LİSE SINAV TARİHİ | Lise KPSS başvuru tarihi ne zaman? KPSS lise sınavı ne zaman? KPSS lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kamuya adım atmak isteyen binlerce adayın gündeminde yine kritik bir süreç yer alıyor. Ortaöğretim mezunları için belirleyici olan bu maraton, sadece bir sınavdan ibaret değil; aynı zamanda geleceğe açılan kapının anahtarı olarak görülüyor. Adaylar ise bu sürecin detaylarını yakından takip ederek planlarını netleştirmeye çalışıyor. KPSS ortaöğretim süreci yaklaşırken, heyecan ve merak giderek artıyor. Başvuru takviminden sınav gününe kadar her aşama adaylar için büyük önem taşırken, doğru zamanda doğru adımı atmak isteyenler gelişmeleri anbean izliyor. Bu süreçte yapılacak küçük bir hata bile büyük sonuçlar doğurabileceği için dikkatler tamamen resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, Lise KPSS başvuru tarihi ne zaman? KPSS lise sınavı ne zaman? KPSS lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 14:45 Güncelleme:
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        1

        Kamuya adım atmak isteyen binlerce adayın gündeminde yine kritik bir süreç yer alıyor. Ortaöğretim mezunları için belirleyici olan bu maraton, sadece bir sınavdan ibaret değil; aynı zamanda geleceğe açılan kapının anahtarı olarak görülüyor. Adaylar ise bu sürecin detaylarını yakından takip ederek planlarını netleştirmeye çalışıyor. KPSS ortaöğretim süreci yaklaşırken, heyecan ve merak giderek artıyor. Başvuru takviminden sınav gününe kadar her aşama adaylar için büyük önem taşırken, doğru zamanda doğru adımı atmak isteyenler gelişmeleri anbean izliyor. Bu süreçte yapılacak küçük bir hata bile büyük sonuçlar doğurabileceği için dikkatler tamamen resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, Lise KPSS başvuru tarihi ne zaman? KPSS lise sınavı ne zaman? KPSS lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        2

        LİSE KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

        KPSS ortaöğretim başvuru süreci 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu tarih aralığında işlemlerini tamamlayan adaylar, sınav sürecine sorunsuz şekilde dahil olabilecek.

        Belirtilen tarihlerde başvuru yapamayan adaylar için ise geç başvuru imkânı sunulacak. Buna göre geç başvurular 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilebilecek. Ancak bu süreçte başvu

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        KPSS LİSE SINAVI NE ZAMAN?

        Ortaöğretim mezunlarına yönelik KPSS oturumu, 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar bu önemli sınavda elde edecekleri puanlarla kamu kurumlarına yerleşme şansı yakalayacak.

        Sınav günü yaklaşırken adayların giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri, sınav saatine dikkat etmeleri ve gerekli hazırlıkları tamamlamaları büyük önem taşıyor. Bu süreçte yapılacak planlı bir çalışma, başarı ihtimalini artıran en önemli faktörler arasında yer alıyor.

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        KPSS LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS ortaöğretim sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde ilan edilmesi planlanıyor. Adaylar, sınav performanslarının karşılığını bu tarihte öğrenerek tercih sürecine yönelik ilk adımlarını atabilecek.

        Sonuçların açıklanmasının ardından puan türleri ve sıralamalar büyük önem kazanırken, adayların tercih dönemine kadar güncel kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekiyor. Bu süreçte yapılacak doğru tercihler, kamuya yerleşme yolunda belirleyici rol oynayacak.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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