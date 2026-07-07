Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor! İşte geliş tarihi
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bonservisi elinde olan Salih Özcan'la anlaşma sağladı. Milli oyuncu, siyah-beyazlılar için sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için 8 Temmuz Çarşamba (yarın) günü saat 23.00 sıralarında İstanbul'a gelecek.
Giriş: 07 Temmuz 2026 - 14:14 Güncelleme:
Beşiktaş, Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki milli oyuncu Salih Özcan'la her konuda anlaşma sağladı.
SENELİK 2 MİLYON EURO ÖDENECEK
Beşiktaş, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözlşme imzalayacak ve senelik 2 milyon Euro net maaş ödeyecek.
YARIN İSTANBUL'A GELİYOR
Salih Özcan, siyah-beyazlılar için sağlık kontrollerinden geçmek ve son detayları görüşmek üzere 8 Temmuz Çarşamba (yarın) günü saat 23.00 sıralarında İstanbul'a gelecek.
28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Dortmund'da 12 maça çıkarken 74 dakika forma giydi ve gol - asist katkısı sağlayamadı.
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