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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor! İşte geliş tarihi

        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor! İşte geliş tarihi

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bonservisi elinde olan Salih Özcan'la anlaşma sağladı. Milli oyuncu, siyah-beyazlılar için sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için 8 Temmuz Çarşamba (yarın) günü saat 23.00 sıralarında İstanbul'a gelecek.

        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 14:14 Güncelleme:
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        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!

        Beşiktaş, Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki milli oyuncu Salih Özcan'la her konuda anlaşma sağladı.

        SENELİK 2 MİLYON EURO ÖDENECEK

        Beşiktaş, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözlşme imzalayacak ve senelik 2 milyon Euro net maaş ödeyecek.

        YARIN İSTANBUL'A GELİYOR

        Salih Özcan, siyah-beyazlılar için sağlık kontrollerinden geçmek ve son detayları görüşmek üzere 8 Temmuz Çarşamba (yarın) günü saat 23.00 sıralarında İstanbul'a gelecek.

        28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Dortmund'da 12 maça çıkarken 74 dakika forma giydi ve gol - asist katkısı sağlayamadı.

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