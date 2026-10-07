KPSS LİSANS ATAMA 2026 TABAN PUANLARI: KPSS 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye girilir, memur olunur mu? KPSS en düşük ve en yüksek atama puanı kaç?
KPSS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adayların odağı tercih ve atama ihtimallerine çevrildi. Özellikle 50 ile 80 arasında puan alan adaylar, bu sonuçlarla hangi kamu kurumlarına başvurabileceklerini ve hangi kadroların kendileri için uygun olabileceğini araştırıyor. KPSS A Grubu kapsamında taban puan uygulamaları ve kurumların belirlediği başvuru şartları da merak edilen konular arasında. Peki, KPSS'de atama için en düşük puan kaç, 50, 55, 60, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ve 80 puanla memur olmak mümkün mü? İşte puan aralıklarına göre tercih edilebilecek kadrolara ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar...
KPSS puanlarının açıklanmasıyla birlikte adayların en çok merak ettiği konulardan biri, aldıkları puanla hangi kadrolara başvurabilecekleri oldu. Özellikle 50 ile 80 puan aralığında sonuç elde eden memur adayları, kamu kurumlarında kendilerine uygun bir tercih seçeneği bulunup bulunmadığını araştırıyor. Atamalarda kurumların belirlediği özel şartlar, taban puanlar ve kadro türleri ise sürecin belirleyici başlıkları arasında yer alıyor. Peki, KPSS'de memuriyet için kaç puan gerekiyor? 50, 55, 60, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ve 80 puanla hangi kadrolar için başvuru yapılabilir? İşte puanlara göre değerlendirilebilecek seçenekler ve atama sürecine dair ayrıntılar...
KPSS'DE KAÇ PUANLA NEREYE ATAMA YAPILIR?
ÖSYM'nin önceki merkezi yerleştirme dönemlerinde oluşan en düşük ve en yüksek atama puanları adayların erişimine sunulmuştu. KPSS ortaöğretim düzeyinde taban puanlar, tercih edilen kadroya, kuruma ve atamanın yapıldığı şehre göre değişiklik gösterebiliyor. Geçmiş dönemlerde oluşan yerleştirme puanlarını inceleyerek hangi kadroların kaç puanla kapandığını görebilirsiniz.
KPSS 50, 55, 60, 65, 70 PUANLA NEREYE GİRİLİR?
KPSS'den 50 ile 70 arasında puan alan adaylar için seçenekler yalnızca ÖSYM'nin merkezi yerleştirmeleriyle sınırlı değil. Bu puan aralığında kurumların kendi ilanlarıyla gerçekleştirdiği personel alımları, sözleşmeli pozisyonlar ve işçi kadroları da değerlendirilebiliyor. Başvuru imkanları, ilanlarda belirtilen taban puan ve özel şartlara göre değişiklik gösteriyor.
1. KPSS 50-55 puan aralığı
Bu seviyedeki puanlarla merkezi yerleştirme yoluyla B grubu kadrolara atanma ihtimali sınırlı olsa da bazı kurum ve kuruluşların personel ilanlarına başvuru yapılabiliyor.
Belediye ve belediye şirketleri: İŞKUR üzerinden duyurulan belediye iştirakleri ile mahalli idarelerin geçici veya sürekli işçi alımları bu kapsamda değerlendirilebilir.
SYDV ve sosyal hizmet alanları: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının saha personeli ve dönemsel personel ilanlarında farklı başvuru şartları uygulanabiliyor.
2. KPSS 60-65 puan aralığı
60 ve üzerindeki KPSS puanları, bazı kamu kurumlarının doğrudan personel alımlarında belirlediği başvuru şartlarını karşılayabiliyor. Bu aralıkta adayların ilanları kurum bazında takip etmesi önem taşıyor.
Adalet Bakanlığı kadroları: İnfaz koruma memuru, mübaşir, şoför ve hizmetli gibi kadrolarda dönemsel olarak farklı taban puanlar uygulanabiliyor. Bazı ilanlarda 60-65 puan seviyesindeki adaylar da başvuru imkanına sahip olabiliyor.
Zabıta ve itfaiye eri alımları: Belediyelerin zabıta memuru ve itfaiye eri ilanlarında KPSS şartı aranabiliyor. Başvuru sonrasında adaylar çoğunlukla puan sıralamasına göre uygulamalı veya sözlü sınava davet ediliyor.
Üniversitelerin 4/B personel alımları: Devlet üniversitelerinin hastane ve idari birimlerinde temizlik görevlisi, hasta bakıcı, destek personeli ve şoför gibi sözleşmeli pozisyonlar için ilanlar yayımlanabiliyor.
3. KPSS 70 puan aralığı
70 puan ve üzeri sonuçlar, çok sayıda kamu kurumu tarafından yayımlanan personel ilanında adayların karşısına çıkan önemli başvuru seviyelerinden biri olarak öne çıkıyor.
Adalet Bakanlığı personel alımları: Zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru ve icra katibi gibi kadrolarda 70 puan şartı birçok ilanda temel kriterlerden biri olabiliyor.
Bakanlıkların personel ilanları: İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılan bazı sözleşmeli ve açıktan personel alımlarında 70 puan seviyesindeki adaylar başvuru yapabiliyor.
POMEM başvuruları: Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yapılacak başvurularda lisans ve ön lisans mezunları için farklı KPSS puan türleri ve taban puan şartları uygulanabiliyor.
Teknik kadrolar: Harita, inşaat ve elektrik gibi teknik alanlardan mezun adaylar için özellikle kontenjanın ve tercih yoğunluğunun daha düşük olduğu kadrolarda merkezi yerleştirme ihtimali oluşabiliyor.
KPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
2026-KPSS'den elde edilen sonuçlar, açıklandıkları tarihten itibaren iki yıl boyunca kullanılabilir. Bu süre içerisinde yeni bir KPSS yapılmazsa mevcut puanların geçerliliği, bir sonraki sınavın sonuçları ilan edilene kadar devam eder.
Ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde 2026-KPSS'ye katılan adayların daha sonra KPSS B Grubu Lisans sınavına girmesi halinde, önceki ortaöğretim ya da ön lisans puanları lisans sınavı sonucunun açıklandığı tarihten itibaren geçerliliğini kaybeder. Adayların takip eden KPSS A Grubu sınavına katılması ise ortaöğretim veya ön lisans düzeyindeki sonuçların geçerlilik durumunu değiştirmez.
Ayrıca 2024-KPSS'ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde giren adayların 2026-KPSS Lisans sınavına katılması durumunda, 2026-KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2024 yılına ait ortaöğretim veya ön lisans KPSS puanlarının geçerliliği sona erer.