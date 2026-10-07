KPSS LİSANS ATAMA 2026 TABAN PUANLARI: KPSS 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye girilir, memur olunur mu? KPSS en düşük ve en yüksek atama puanı kaç?

KPSS 50, 55, 60, 65, 70 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

KPSS'den 50 ile 70 arasında puan alan adaylar için seçenekler yalnızca ÖSYM'nin merkezi yerleştirmeleriyle sınırlı değil. Bu puan aralığında kurumların kendi ilanlarıyla gerçekleştirdiği personel alımları, sözleşmeli pozisyonlar ve işçi kadroları da değerlendirilebiliyor. Başvuru imkanları, ilanlarda belirtilen taban puan ve özel şartlara göre değişiklik gösteriyor.

1. KPSS 50-55 puan aralığı

Bu seviyedeki puanlarla merkezi yerleştirme yoluyla B grubu kadrolara atanma ihtimali sınırlı olsa da bazı kurum ve kuruluşların personel ilanlarına başvuru yapılabiliyor.

Belediye ve belediye şirketleri: İŞKUR üzerinden duyurulan belediye iştirakleri ile mahalli idarelerin geçici veya sürekli işçi alımları bu kapsamda değerlendirilebilir.

SYDV ve sosyal hizmet alanları: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının saha personeli ve dönemsel personel ilanlarında farklı başvuru şartları uygulanabiliyor.