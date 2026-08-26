KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI mı? 2026 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr: KPSS Lisans sınav giriş yerleri belgesi yayımlandı mı?
KPSS lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı, ÖSYM tarafından adayların erişimine açıklanacak. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini görüntüleyebilecek. Peki, ÖSYM 2026 KPSS Lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM AİS ile 2026 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
Kamu Personel Seçme Sınavı için geri sayım sürerken adayların gözü KPSS Lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranına çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ile adaylar sınava girecekleri bina, salon ve sınav saatine ilişkin bilgileri kontrol edebilecek. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ise 6 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek. Peki, KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2026 KPSS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı…
2026 KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
Sınav yerlerinin açıklanmasının ardından adaylar, 2026 KPSS Lisans sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sorgulayabilecek. T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle sisteme giriş yapan adaylar, sınav giriş belgesini görüntüleyebilecek.
Sınava giriş belgesinde adayın sınava gireceği bina, salon ve sınav saati gibi bilgiler yer alacak. Adayların sınav öncesinde belgede bulunan bilgileri dikkatle kontrol etmesi gerekiyor.
2026 KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN.
KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
2026 KPSS Lisans sınavına girecek adaylar, sınav yerlerini gösteren giriş belgesinin açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM tarafından 2026 KPSS sınav giriş belgesinin yayımlanma tarihine ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmış değil.
ÖSYM’nin önceki yıllardaki sınav uygulamaları dikkate alındığında, adayların sınava gireceği bina ve salon bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgeleri genellikle sınav gününden yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor.
KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
KPSS sınav giriş belgesini almak isteyen adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapması gerekiyor. Sistemde ilgili sınav seçildikten sonra sınav giriş belgesi görüntülenebilecek ve çıktı alınabilecek.
Adayların sınav günü sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmaları ve ÖSYM tarafından belirlenen kurallara uygun şekilde sınav binasında hazır bulunmaları gerekiyor.
2026 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da yapılacak. KPSS Alan Bilgisi oturumları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
KPSS Lisans sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 7 Ekim 2026'da açıklanacak.
2026 KPSS LİSANS SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ
ÖSYM tarafından yayınlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans oturum günleri şu şekildedir:
KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür): 6 Eylül 2026 Pazar
KPSS Lisans (Alan Bilgisi Oturumları): 12 - 13 Eylül 2026
KPSS Lisans Sınav Sonuç Açıklanma Tarihi: 7 Ekim 2026