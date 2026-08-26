KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI mı? 2026 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr: KPSS Lisans sınav giriş yerleri belgesi yayımlandı mı?

Kamu Personel Seçme Sınavı için geri sayım sürerken adayların gözü KPSS Lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranına çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ile adaylar sınava girecekleri bina, salon ve sınav saatine ilişkin bilgileri kontrol edebilecek. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ise 6 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek. Peki, KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2026 KPSS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı…