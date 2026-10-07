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        Haberler Bilgi KPSS TERCİH KILAVUZU ÖSYM SORGULAMA EKRANI: 2026 KPSS Lisans atama tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        KPSS TERCİH KILAVUZU ÖSYM SORGULAMA EKRANI: 2026 KPSS Lisans atama tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        KPSS Lisans sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte gözler merkezi atama sürecine çevrildi. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, puanlarıyla başvuru yapabilecekleri kadroları ve tercih tarihlerini yakından takip ediyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS-2026/2 tercih kılavuzunda yer alacak kontenjanlar ve başvuru şartları da merak ediliyor. Peki, KPSS Lisans merkezi atama tercihleri ne zaman başlayacak, KPSS-2026/2 kılavuzu yayımlandı mı ve kadro dağılımı ne zaman belli olacak? İşte 2026 KPSS tercih takvimine ilişkin öne çıkan ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 10:10 Güncelleme:
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        KPSS Lisans sonuçlarının belli olmasıyla birlikte adayların gündeminde bu kez merkezi yerleştirme süreci yer almaya başladı. Kamuda kariyer hedefleyen binlerce kişi, puanlarına göre tercih edebilecekleri kadroların açıklanmasını ve ÖSYM'nin yeni tercih kılavuzunu yayımlamasını bekliyor. Özellikle KPSS-2026/2 kapsamında hangi kurumların personel alacağı, kontenjanların nasıl dağıtılacağı ve başvuruların hangi tarihlerde yapılacağı araştırılıyor. Peki, KPSS merkezi atama tercihleri ne zaman başlayacak, KPSS-2026/2 tercih kılavuzu erişime açıldı mı ve kadrolar ne zaman duyurulacak? İşte tercih sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

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        KPSS 2026 LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

        "6 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

        Adaylar, sınav sonuçlarına 7 Ekim 2026 tarihinde saat 06.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."

        ÖSYM 2026 KPSS LİSANS SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        KPSS LİSANS ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        ÖSYM'nin 2026 yılı sınav ve yerleştirme takviminde yer alan bilgilere göre KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri 17 Aralık 2026'da başlayacak. Adaylar tercih işlemlerini 24 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Merkezi atamaya katılmak isteyenlerin, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu ve resmi duyuruları takip etmeleri gerekecek.

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        KPSS-2026/2 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        KPSS-2026/2 kapsamında yapılacak merkezi yerleştirmeye ilişkin tercih kılavuzu henüz adayların erişimine açılmadı. ÖSYM takvimine göre tercih işlemleri 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Kılavuz yayımlandığında ise başvuru yapılabilecek kurumlar, kadro ve pozisyonlar, kontenjan sayıları, mezuniyet koşulları ile nitelik kodları netleşecek. Adaylar tercihlerini oluştururken kılavuzda yer alan şartları dikkate alacak.

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        KPSS-2026/2 TERCİHLERİ NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

        KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme süreci başladığında adaylar tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek. Tercih yapacak adayların, yayımlanacak kılavuzdaki mezuniyet, nitelik kodu ve diğer başvuru şartlarını dikkatle kontrol etmesi önem taşıyor. Adaylar yalnızca koşullarını sağladıkları kadro ve pozisyonları tercih listelerine ekleyebilecek.

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