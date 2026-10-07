KPSS TERCİH KILAVUZU ÖSYM SORGULAMA EKRANI: 2026 KPSS Lisans atama tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS Lisans sonuçlarının belli olmasıyla birlikte adayların gündeminde bu kez merkezi yerleştirme süreci yer almaya başladı. Kamuda kariyer hedefleyen binlerce kişi, puanlarına göre tercih edebilecekleri kadroların açıklanmasını ve ÖSYM'nin yeni tercih kılavuzunu yayımlamasını bekliyor. Özellikle KPSS-2026/2 kapsamında hangi kurumların personel alacağı, kontenjanların nasıl dağıtılacağı ve başvuruların hangi tarihlerde yapılacağı araştırılıyor. Peki, KPSS merkezi atama tercihleri ne zaman başlayacak, KPSS-2026/2 tercih kılavuzu erişime açıldı mı ve kadrolar ne zaman duyurulacak? İşte tercih sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...