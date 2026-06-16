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        Haberler Bilgi Gündem KÜLTÜR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | Kültür Bakanlığı sözleşmeli personel alımı şartları neler, kaç kişi alınacak? Kültür Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi ne zaman?

        KÜLTÜR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Kültür Bakanlığı sözleşmeli personel alımı şartları neler, kaç kişi alınacak? Kültür Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı personel alımı için beklenen ilan yayımlandı. 72 kişilik alımda hangi kadrolar yer alıyor, başvuru şartları neler ve süreç ne zaman başlayacak? Detaylar adayların gündeminde. Peki Kültür Bakanlığı sözleşmeli personel alımı şartları neler, kaç kişi alınacak? Kültür Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 12:31 Güncelleme:
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2026 yılı personel alımına ilişkin beklenen ilan yayımlandı. 72 kişilik kadro için hangi pozisyonların açıldığı, başvuru şartları ve sürecin ne zaman başlayacağı adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Detaylar merakla araştırılıyor. Peki Kültür Bakanlığı sözleşmeli personel alımı şartları neler, kaç kişi alınacak? Kültür Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

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        KÜLTÜR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM TARİHİ

        Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları, 19 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Adaylar bu tarihler içerisinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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        KÜLTÜR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

        Başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan genel şartlar ile ilan edilen pozisyona ilişkin özel koşulları sağlaması gerekmektedir. Buna göre adaylarda aranan nitelikler şöyledir:

        - Türk vatandaşı olmak,

        - Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

        - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

        - Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak,

        - Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

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        - Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, sözleşmesi feshedilenlerin fesih tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmiş olması,

        - Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        - Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

        - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

        - Yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilan edilen öğrenim şartına ilişkin denkliği bulunan adayların, denklik belgelerini başvuru sırasında (.pdf) veya (.jpeg) formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesindeki “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

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