KÜLTÜR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

Başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan genel şartlar ile ilan edilen pozisyona ilişkin özel koşulları sağlaması gerekmektedir. Buna göre adaylarda aranan nitelikler şöyledir:

- Türk vatandaşı olmak,

- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak,

- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,