KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 | GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak ve burs ücreti ne kadar?

Üniversite öğrencilerinin gözü 2026-2027 KYK burs başvuru tarihleri için yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Yeni eğitim öğretim yılında burs veya öğrenim kredisi almak isteyen milyonlarca öğrenci, "KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl ekim ayında alınan başvuruların ardından gözler bu yılın başvuru takvimine çevrildi. GSB tarafından yeni dönem başvuru tarihleri açıklandığında burs ve öğrenim kredisi işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, burs ücreti ne kadar olacak? İşte 2026-2027 KYK burs başvuru tarihleri, başvuru ekranı ve güncel ödeme tutarlarına ilişkin bilgiler…