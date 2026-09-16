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        Haberler Bilgi KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 | GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak ve burs ücreti ne kadar?

        KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 | GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak ve burs ücreti ne kadar?

        KYK burs başvuru tarihleri 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde üniversite öğrencilerinin gündemindeki yerini koruyor. GSB'nin yeni dönem için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru takvimini açıklaması beklenirken öğrenciler, başvuruların ne zaman başlayacağını ve e-Devlet üzerinden nasıl yapılacağını araştırıyor. 2026 yılında lisans öğrencilerine ödenen KYK burs ve öğrenim kredisi tutarı ise aylık 4 bin TL olarak uygulanıyor. Peki, KYK kredi ve burs başvurusu nasıl yapılır, burs ücreti ne kadar? İşte, 2026-2027 KYK üniversite burs başvurusu tarihleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        1

        Üniversite öğrencilerinin gözü 2026-2027 KYK burs başvuru tarihleri için yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Yeni eğitim öğretim yılında burs veya öğrenim kredisi almak isteyen milyonlarca öğrenci, "KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl ekim ayında alınan başvuruların ardından gözler bu yılın başvuru takvimine çevrildi. GSB tarafından yeni dönem başvuru tarihleri açıklandığında burs ve öğrenim kredisi işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, burs ücreti ne kadar olacak? İşte 2026-2027 KYK burs başvuru tarihleri, başvuru ekranı ve güncel ödeme tutarlarına ilişkin bilgiler…

        2

        2026-2027 KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

        2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için henüz resmi tarih açıklanmadı. GSB'nin yeni dönem takvimini duyurmasının ardından başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. KYK yurt başvuruları ile burs ve kredi başvuruları farklı tarihlerde yapılıyor.

        3

        KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN 2026-2027?

        GSB, 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihlerini henüz açıklamadı. Geçen yıl başvurular 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu tarihler yeni dönem için kesin başvuru tarihi olarak değerlendirilmiyor.

        4

        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Öğrenciler burs ve kredi için ayrı başvuru yapmıyor; tek başvuru üzerinden değerlendirmeye alınıyor. Başvuruda eğitim, ekonomik ve sosyal duruma ilişkin bilgiler isteniyor.

        2026 KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

        5

        2026 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

        2026 yılında lisans öğrencilerine aylık 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL burs ve öğrenim kredisi ödeniyor. 2027 yılı için uygulanacak yeni tutar ise henüz açıklanmadı.

        6

        KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

        İlk kez burs veya kredi alan öğrencilerin ödemeleri, başvurdukları öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren yapılıyor. Aylık ödemeler öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor.

        Burs veya kredi hakkı kazanan öğrencilerin ödeme alabilmesi için sonuçların ardından taahhütname onayını süresi içinde tamamlaması gerekiyor.

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        #KYK
        #KYK burs
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