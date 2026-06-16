Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem LGS 2026 SINAV SONUÇLARI : LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS sonuç sorgulama ekranı

        LGS 2026 SINAV SONUÇLARI : LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS sonuç görüntüleme ekranı

        Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS 2026 sonuçları için geri sayım sürüyor. "LGS sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusu gündemdeki yerini korurken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Sonuçların açıklanacağı tarih ve sorgulama ekranına dair tüm detaylar merak ediliyor. Peki, LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 12:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Milyonlarca öğrencinin sabırsızlıkla beklediği LGS 2026 sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. “LGS sınav sonuçları açıklandı mı?” sorusu gündemdeki yerini korurken, tüm gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek resmi duyuruya çevrildi. Sonuçların açıklanma tarihi ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin detaylar ise öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 LGS sonuçlarının 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Heyecanla beklenen açıklama için geri sayım sürerken, tercih sürecine dair detayların da sonuçların ardından netleşmesi bekleniyor.

        3

        LGS SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

        10 Temmuz tarihinde açıklanması beklenen LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan “www.meb.gov.tr” üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlarını online olarak öğrenebilecek.

        4

        LGS SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 15 Haziran 2026 (ABD İle İran Anlaşmaya Vardı)

        Trump: İran ile anlaşma tamamlandı. Pakistan: Ateşkes Lübnan'ı da kapsayacak. ABD ile anlaşmayı İran'da onayladı. Trump: Hürmüz açılacak, abluka kalkacak. Japonya gözünü Grönland'a çevirdi. Kabine Beştepe'de toplanacak. Toki'nin yeni konut kampanyası. Batı bölgesinde havalar yeniden ısınıyor. Piyasa...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        Görüntüsü ortaya çıktı... Taksiciyi öldüren yumruk!
        Görüntüsü ortaya çıktı... Taksiciyi öldüren yumruk!
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        Lastik ithalatına damping soruşturması
        Lastik ithalatına damping soruşturması
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru!
        Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru!
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        Elon Musk durdurulamıyor: Bir günde 165 milyar dolar kazandı
        Elon Musk durdurulamıyor: Bir günde 165 milyar dolar kazandı
        Bar çalışanı kadınla mekandan çıkmak isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!
        Bar çalışanı kadınla mekandan çıkmak isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        Yunanistan'da aşk tatili
        Yunanistan'da aşk tatili
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        Piknik romantizmi
        Piknik romantizmi
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti