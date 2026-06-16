LGS 2026 SINAV SONUÇLARI : LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS sonuç görüntüleme ekranı
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS 2026 sonuçları için geri sayım sürüyor. "LGS sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusu gündemdeki yerini korurken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Sonuçların açıklanacağı tarih ve sorgulama ekranına dair tüm detaylar merak ediliyor. Peki, LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
Milyonlarca öğrencinin sabırsızlıkla beklediği LGS 2026 sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. “LGS sınav sonuçları açıklandı mı?” sorusu gündemdeki yerini korurken, tüm gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek resmi duyuruya çevrildi. Sonuçların açıklanma tarihi ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin detaylar ise öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 LGS sonuçlarının 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Heyecanla beklenen açıklama için geri sayım sürerken, tercih sürecine dair detayların da sonuçların ardından netleşmesi bekleniyor.
LGS SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
10 Temmuz tarihinde açıklanması beklenen LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan “www.meb.gov.tr” üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlarını online olarak öğrenebilecek.