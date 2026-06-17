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        Haberler Bilgi Gündem LGS SINAV SONUÇ TARİHİ: LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS 2026 sınav sonuçları sorgulama ekranı

        LGS 2026 SINAV SONUÇ TARİHİ: LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman yapılacak? LGS 2026 sınav sonuçları sorgulama ekranı

        LGS 2026 sınavına katılan milyonlarca öğrenci ve veli, sonuçların açıklanacağı tarihi ve tercih sürecini merakla bekliyor. MEB takvimiyle birlikte LGS sonuç tarihi netleşirken, lise tercihleri için geri sayım başladı. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak ve tercihler hangi tarihlerde yapılacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 19:24 Güncelleme:
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        1

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 maratonunda gözler sonuç tarihine çevrildi. Öğrenciler “LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt ararken, tercih ve yerleştirme takvimi de gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. MEB’in açıkladığı tarihlerle birlikte süreç netleşiyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak ve tercihler hangi tarihlerde yapılacak? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler ve veliler, sonuçların ardından başlayacak tercih sürecine odaklanacak.

        3

        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        LGS tercih süreci 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kontenjanlar ise 5 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.

        4

        LGS 2026 SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        10 Temmuz’da açıklanacak LGS sonuçları, “www.meb.gov.tr” adresi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuç belgeleri ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecek; adaylar sonuçlarını yalnızca MEB’in resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek.

        LGS 2026 SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLA

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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