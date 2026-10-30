LGS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU! MEB 2027 LGS sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?
2027 LGS sınav tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi ile belli oldu. 8'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavının haziran ayında yapılacağı duyuruldu. Peki, LGS ne zaman 2027? İşte, LGS sınav tarihi…
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek LGS merkezi sınavının tarihini duyurdu. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi ile birlikte milyonlarca öğrenci ve velinin takip ettiği LGS sınav takvimi de netleşti. Sınav, 8'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla haziran ayında gerçekleştirilecek. Peki, 2027 LGS başvuruları ne zaman, LGS başvurusu nasıl yapılır? İşte, MEB ile LGS başvuru tarihleri 2027…
2027 LGS SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde LGS merkezi sınavının tarihi de yer aldı.
2027 LGS SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 2027 LGS sınavı 13 Haziran 2027 Pazar günü yapılacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınav, sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleşmek isteyen 8'inci sınıf öğrencilerini kapsayacak.
2027 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2027 LGS başvuru tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzuyla netleşecek. Öğrenciler, LGS başvurularının hangi tarihlerde alınacağını ve başvuru işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini MEB'in açıklayacağı kılavuz üzerinden öğrenebilecek.
LGS SINAV SORULARI HANGİ KONULARDAN ÇIKACAK?
2027 LGS merkezi sınavında sorular, 8'inci sınıf öğrencilerinin öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. Sınavın kapsamı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen müfredata göre oluşturulacak.
2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BİTECEK?
MEB'in açıkladığı çalışma takvimine göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler, haziran ayında gerçekleştirilecek LGS sınavının ardından eğitim öğretim yılını tamamlayacak.