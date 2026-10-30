LGS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU! MEB 2027 LGS sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek LGS merkezi sınavının tarihini duyurdu. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi ile birlikte milyonlarca öğrenci ve velinin takip ettiği LGS sınav takvimi de netleşti. Sınav, 8'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla haziran ayında gerçekleştirilecek. Peki, 2027 LGS başvuruları ne zaman, LGS başvurusu nasıl yapılır? İşte, MEB ile LGS başvuru tarihleri 2027…