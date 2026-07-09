LGS TERCİH ROBOTU EKRANI 2026 || LGS tercih tarihleri açıklandı mı?
LGS sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala, milyonlarca öğrenci ve veli tercih takvimini araştırmaya başladı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından başlayacak tercih sürecinde adaylar, puan ve yüzdelik dilimlerine göre lise seçimlerini gerçekleştirecek. Peki 2026 LGS tercihleri hangi tarihlerde yapılacak, başvurular nasıl tamamlanacak? İşte LGS tercih robotu ekranı...
Liseye geçiş heyecanı yaşayan öğrenciler için kritik süreç başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 LGS takvimi doğrultusunda sonuçların açıklanmasının ardından tercih ekranı erişime açılacak ve adaylar istedikleri liseler için başvurularını belirlenen tarihler arasında yapabilecek. Peki LGS tercihleri ne zaman başlayacak, başvurular hangi platform üzerinden gerçekleştirilecek? İşte tüm detaylar...
LGS TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 2026 LGS tercihleri 13 Temmuz 2026'da başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, tercihlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayabilecek.
LGS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?
LGS tercih işlemleri, e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, tercihlerini okul müdürlükleri aracılığıyla onaylatabilecek. Tercih sürecinde öğrencilerin sınav puanları, yüzdelik dilimleri ve yayımlanacak kontenjan bilgileri dikkate alınacak.
LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Tercih işlemleri öncesinde MEB tarafından yayımlanacak Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu incelenmeli. Öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okulların yanı sıra yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihlerini de kılavuzda belirtilen kurallara göre yapabilecek. Tercih listesinin oluşturulmasının ardından işlemlerin okul müdürlüğüne onaylatılması gerekiyor.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
MEB takvimine göre yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı tarihten itibaren birinci ve ikinci nakil başvuru süreci de başlayacak.