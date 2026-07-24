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        Haberler Bilgi Gündem LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB e-Okul 2026 LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

        LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB e-Okul 2026 LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

        LGS tercih sürecinde geri sayım başladı. Ortaöğretime geçiş yapacak öğrenciler, e-Okul üzerinden hazırladıkları tercih listelerini son kez kontrol ederek işlemlerini tamamlıyor. Tercih döneminin kapanmasının ardından yerleştirme sonuçları ve okullardaki boş kontenjanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek. İlk yerleştirmede istediği okula giremeyen öğrenciler için daha sonra nakil başvuruları başlayacak. Peki, 2026 LGS tercih işlemleri hangi tarihte sona erecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in yerleştirme ve nakil takvimine ilişkin ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 09:27 Güncelleme:
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        LGS’ye katılan öğrenciler için lise tercih maratonu devam ediyor. Sınav sonuçlarının 10 Temmuz’da ilan edilmesinin ardından 13 Temmuz’da erişime açılan tercih ekranında adaylar, hedefledikleri okulları e-Okul sistemi üzerinden sıralıyor. Başvurularını tamamlayan öğrenciler ve veliler ise gözünü Milli Eğitim Bakanlığının açıklayacağı yerleştirme sonuçlarına çevirdi. Peki, 2026 LGS tercih dönemi hangi tarihte bitecek, öğrencilerin yerleştiği liseler ne zaman belli olacak? İşte tercih ve yerleştirme takvimine ilişkin ayrıntılar…

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        LGS 2026 TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN BİTİYOR?

        13 Temmuz’da başlayan LGS tercih işlemleri, 27 Temmuz Pazartesi gününe kadar e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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        LGS 2026 YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçları ile liselerdeki boş kontenjan bilgileri, 5 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr" üzerinden erişime açılacak.

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        LGS 2026 TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

        Tercih işlemleri, MEB'in resmi https://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre öğrenci velisi tarafından 13-27 Temmuz 2026 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacak.

        Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılacak.

        E-OKUL LGS 2026 TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        LGS 2026 LİSE NAKİL TARİHLERİ

        Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.

        Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.

        Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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