LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB e-Okul 2026 LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS’ye katılan öğrenciler için lise tercih maratonu devam ediyor. Sınav sonuçlarının 10 Temmuz’da ilan edilmesinin ardından 13 Temmuz’da erişime açılan tercih ekranında adaylar, hedefledikleri okulları e-Okul sistemi üzerinden sıralıyor. Başvurularını tamamlayan öğrenciler ve veliler ise gözünü Milli Eğitim Bakanlığının açıklayacağı yerleştirme sonuçlarına çevirdi. Peki, 2026 LGS tercih dönemi hangi tarihte bitecek, öğrencilerin yerleştiği liseler ne zaman belli olacak? İşte tercih ve yerleştirme takvimine ilişkin ayrıntılar…