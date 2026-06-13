Lise kayıt tarihleri 2026: Lise kayıtları ne zaman başlayacak?
LGS sınavın sonrasında öğrenciler ve veliler lise kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 LGS takvimiyle birlikte tercih, yerleştirme ve kayıt sürecinin tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Yerleştirme sonuçları sonrasında ise lise kayıt süreci başlayacak. Özellikle. Peki, "Lise kayıtları ne zaman başlayacak?" Fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve meslek liselerine yerleşecek öğrenciler kayıt sürecini yakından takip ediyor. İşte 2026 lise kayıt tarihleri...
13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşen LGS'nin ardından milyonlarca öğrenci tercih maratonuna başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre sınav sonuçları temmuz ayında ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve yüzdelik dilimlerine göre lise tercihlerini yapacak. Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte kayıt süreci de başlayacak. Peki lise kayıtları ne zaman yapılacak, tercih ve yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte lise kayıt tarihleri...
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Aynı gün öğrencilerin tercih işlemlerinde kullanacağı kontenjan tabloları ve yüzdelik dilimler de erişime açılacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS tercih işlemleri 13 Temmuz ile 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler bu süreçte merkezi yerleştirme puanları ve yerel yerleştirme kriterlerine göre tercihlerini oluşturabilecek.
LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından lise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Öğrenciler hangi liseye yerleştiklerini bu tarihte öğrenebilecek.
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yerleştirme sonuçlarından memnun olmayan veya farklı bir okula geçmek isteyen öğrenciler için nakil süreci de başlayacak. Birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları ile sonuç işlemleri 5 Ağustos - 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
LGS TAKVİMİ 2026
2026 LGS sürecinde öne çıkan tarihler şöyle:
LGS Sınavı: 13 Haziran 2026
Sonuçların Açıklanması: 10 Temmuz 2026
Tercih Dönemi: 13-24 Temmuz 2026
Yerleştirme Sonuçları: 5 Ağustos 2026
ve 2. Nakil Başvuruları: 5-14 Ağustos 2026
Bu tarihler doğrultusunda öğrenciler lise yerleştirme sürecini tamamlayacak.