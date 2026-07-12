LGS tercih takvimi ile birlikte milyonlarca öğrenci, hedefindeki liseye yerleşebilmek için taban puanları ve başarı sıralamalarını incelemeye başladı. Özellikle Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 2026 aramaları hız kazanırken, tercih yapacak adaylar güncel yerleştirme kriterlerini yakından takip ediyor. Peki, 2026 LGS lise taban puanları belli oldu mu, hangi lise kaç puanla öğrenci alıyor? İşte MEB LGS taban puanları hakkında bilinmesi gerekenler...