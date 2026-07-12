LİSE LGS TABAN PUANLARI 2026: MEB LGS taban puanları açıklandı mı? Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları
LGS 2026 sonuçlarının 10 Temmuz'da açıklanmasının ardından tercih süreci ile, öğrenciler ve veliler gözlerini lise taban puanları ile yüzdelik dilimlere çevirdi. Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liselerinin 2026 taban puanları ve geçen yılın yerleştirme verileri, tercih listesi oluşturacak adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 2026 LGS taban puanları açıklandı mı, Fen, Anadolu, Meslek ve İmam Hatip liseleri kaç puanla öğrenci alacak? İşte il il ve okul türüne göre merak edilen detaylar...
LGS tercih takvimi ile birlikte milyonlarca öğrenci, hedefindeki liseye yerleşebilmek için taban puanları ve başarı sıralamalarını incelemeye başladı. Özellikle Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 2026 aramaları hız kazanırken, tercih yapacak adaylar güncel yerleştirme kriterlerini yakından takip ediyor. Peki, 2026 LGS lise taban puanları belli oldu mu, hangi lise kaç puanla öğrenci alıyor? İşte MEB LGS taban puanları hakkında bilinmesi gerekenler...
GÜNCEL 2026 LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Bu yıla ait lise taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oluşacak. Bu nedenle tercih döneminde öğrenciler, 2025 yılına ait taban puanlar ve yüzdelik dilimleri referans alarak tercihlerini yapacak. Güncel yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 2026 taban puanları da netleşecek.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 2026 LGS tercihleri 13 Temmuz 2026'da başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, tercihlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayabilecek. LGS tercih robotu 13 Temmuz'da erişime açılacak.
İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI
Beyoğlu / Galatasaray Lisesi / Fransızca - 500
Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / Almanca - 500
Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / Almanca - 493,9643
Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca - 491,796
Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / İngilizce - 489,0189
Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça - 428,2734
Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce - 426, 8799
Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Almanca - 424,5483
ANKARA LİSE TABAN PUANLARI
Çankaya / Ankara Fen Lisesi / İngilizce - 494,5096
Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi / İngilizce - 489,0189
Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi / İngilizce - 481,7319
Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce - 480,2425
İZMİR LGS TABAN PUANLARI
Bornova / İzmir Fen Lisesi / İngilizce - 493,9643
Konak / Atatürk Lisesi / İngilizce - 484,6862
Bornova / Bornova Anadolu Lisesi / Almanca - 484,1567
Konak / İzmir Kız Lisesi / İngilizce - 468,1166
Karşıyaka / Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi / İngilizce - 438,2429
Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi / Almanca - 435,1297