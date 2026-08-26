Lyon - Fenerbahçe maçı izle: Şampiyonlar Ligi play-off turu Lyon - Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile Fenerbahçe arasındaki rövanş maçı için nefesler tutuldu. İlk karşılaşmanın 1-1 sona ermesinin ardından sarı-lacivertli temsilcimiz, Fransa'da tur için sahaya çıkıyor. Futbolseverler maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte Lyon - Fenerbahçe maçı izle, Fenerbahçe maçı canlı izle ve TRT 1 canlı izle aramalarını sıklaştırdı. Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak kritik karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşma 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Peki, Lyon - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte, Lyon - Fenerbahçe maçı izle ekranı...
Lyon - Fenerbahçe maçı için futbolseverlerin canlı yayın araştırmaları başladı. Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Fenerbahçe ile Lyon 1-1 berabere kalırken, gözler rövanş karşılaşmasına çevrildi. Lyon - Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak ve mücadeleyi şifresiz olarak izlenebilecek. Maç öncesinde Lyon - Fenerbahçe canlı izle, TRT 1 canlı izle, Fenerbahçe maçı canlı izle ve Şampiyonlar Ligi maçı izle aramaları sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte, Lyon Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı...
LYON - FENERBAHÇE MAÇI TRT 1 CANLI İZLE
Lyon - Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşma saatinde TRT 1 yayınını takip edebilir. TRT 1'in resmi canlı yayın seçenekleri üzerinden de yayın erişimi sağlanabiliyor.
LYON - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lyon - Fenerbahçe maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.
LYON - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Lyon - Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE - LYON İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?
Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Fenerbahçe ile Lyon 1-1 berabere kaldı. İstanbul'daki karşılaşmanın ardından iki takım da tur şansını korudu. Bu nedenle Lyon - Fenerbahçe rövanşı, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalacak takımı belirleyecek.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe'nin Lyon karşısında alacağı galibiyet sarı-lacivertli ekibi Şampiyonlar Ligi lig aşamasına taşıyacak. Rövanşın 90 dakikası berabere biterse karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa tur atlayan takım penaltı atışları sonucunda belli olacak.