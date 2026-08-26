Lyon - Fenerbahçe maçı için futbolseverlerin canlı yayın araştırmaları başladı. Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Fenerbahçe ile Lyon 1-1 berabere kalırken, gözler rövanş karşılaşmasına çevrildi. Lyon - Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak ve mücadeleyi şifresiz olarak izlenebilecek. Maç öncesinde Lyon - Fenerbahçe canlı izle, TRT 1 canlı izle, Fenerbahçe maçı canlı izle ve Şampiyonlar Ligi maçı izle aramaları sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte, Lyon Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı...