İlk maçta Kadıköy'de Lyon'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Lyon, Loïs Openda'nın golüyle öne geçerken Fenerbahçe ikinci yarının başında Mason Greenwood'un golüyle skoru eşitledi. İki takımın da tur için avantajını koruduğu ilk karşılaşmanın ardından gözler Fransa'da oynanacak rövanşa çevrildi. Fenerbahçe'nin galibiyeti halinde sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselecek. Peki, Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Lyon Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte, Lyon - Fenerbahçe rövanşı maçı canlı yayın bilgisi...