Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi play-off turu Lyon Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile Fenerbahçe arasındaki rövanş karşılaşması için geri sayım başladı. İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselmek için Fransa'da sahaya çıkıyor. Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanında alacağı sonuç, Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda yoluna devam edip edemeyeceğini belirleyecek. Mücadele öncesinde futbolseverler Lyon - Fenerbahçe karşılaşmanın maç saatini ve canlı yayın bilgisini araştırıyor. Peki, Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Şampiyonlar Ligi play-off turu Lyon - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
İlk maçta Kadıköy'de Lyon'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Lyon, Loïs Openda'nın golüyle öne geçerken Fenerbahçe ikinci yarının başında Mason Greenwood'un golüyle skoru eşitledi. İki takımın da tur için avantajını koruduğu ilk karşılaşmanın ardından gözler Fransa'da oynanacak rövanşa çevrildi. Fenerbahçe'nin galibiyeti halinde sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselecek. Peki, Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Lyon Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte, Lyon - Fenerbahçe rövanşı maçı canlı yayın bilgisi...
LYON - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lyon - Fenerbahçe maçı 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.
LYON - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Lyon - Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
İlk maçın 1-1 tamamlanmasının ardından Fenerbahçe için tur senaryosu oldukça net. Sarı-lacivertli ekip Lyon'u deplasmanda yenerse Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselecek.
Rövanş karşılaşmasının 90 dakikası berabere tamamlanırsa maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa tur atlayan takım penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Lyon'un galibiyeti halinde ise Fransız temsilcisi turu geçecek.
EKSİKLER
Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yanı sıra kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu, müsabakada forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER!
Lyon: Greif, Maitland, Kluivert, Niakhate, Abner, Tolisso, Morton, Tessmann, Nuamah, Fofana, Openda.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Talisca, Greenwood, Nene, Vedat Muriqi