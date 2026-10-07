MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu için geri sayım sona erdi. Yarışmacılar kaptanlık oyununda şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde hazırlayarak mavi takım kaptanı olabilmek için mücadele etti. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanlığını elde etti. Kaptanlık oyununun ardından mavi ve kırmızı takımın yarışmacıları da belli oldu. Peki MasterChef 6 Ekim kaptanlık oyununu kim kazandı ve mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte 6 Ekim 2026 MasterChef yeni haftanın mavi ve kırmızı takım yarışmacıları...