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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 6 Ekim Salı MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

        MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 6 Ekim Salı MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de yeni haftanın heyecanı kaptanlık oyunu ile devam etti. 6 Ekim 2026 Salı akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı mavi takımın kaptanı olacak ve ardından kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Yeni bölümde yarışmacıların aileleriyle buluşacak olması da MasterChef izleyicilerine duygusal anlar yaşattı. Bir önceki bölümde oynanan ödül oyununda ise en başarılı tabağı hazırlayan isim Tolgahan olmuştu. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, 6 Ekim 2026 mavi takım kaptanı kim oldu ve takımlar nasıl oluştu? İşte 6 Ekim Salı MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım kaptanı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 00:02 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu için geri sayım sona erdi. Yarışmacılar kaptanlık oyununda şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde hazırlayarak mavi takım kaptanı olabilmek için mücadele etti. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanlığını elde etti. Kaptanlık oyununun ardından mavi ve kırmızı takımın yarışmacıları da belli oldu. Peki MasterChef 6 Ekim kaptanlık oyununu kim kazandı ve mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte 6 Ekim 2026 MasterChef yeni haftanın mavi ve kırmızı takım yarışmacıları...

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        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Tolga kazandı.

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        MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

        Mavi takım kaptanı Tolga kırmızı takım kaptanı olarak Nilay'ı seçti.

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        MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

        Yeni haftada mavi ve kırmızı takımın yarışmacıları kaptanların seçimleriyle şekillenecek. Takımlar belli olduğunda mavi takım ve kırmızı takımda yer alan yarışmacıların isimleri haberimize eklenecek.

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        MASTERCHEF'TE YENİ BÖLÜMDE AİLELER SÜRPRİZİ

        MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar için duygusal anların yaşanacağı bir buluşma da ekrana gelecek. Yarışmacıların aileleriyle bir araya gelmesi programın dikkat çeken anlarından biri olacak. Aileleriyle buluşacak olan yarışmacıların yaşayacağı duygu dolu anlar izleyiciler tarafından da yakından takip edilecek.

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen son yarışmacı Batuhan oldu.

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        #Masterchef
        #masterchef kaptanlık oyunu
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