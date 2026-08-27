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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 26 Ağustos 2026 Çarşamba MasterChef ana kadroya kim girdi?

        MasterChef kim kazandı? 26 Ağustos 2026 Çarşamba MasterChef ana kadroya kim girdi?

        MasterChef Türkiye'de ana kadroya girecek son yarışmacılardan biri için heyecan devam ediyor. 26 Ağustos 2026 Çarşamba akşamı ekrana gelecek bölümde yedeklerden bir yarışmacı, ana kadroya dahil olabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda gecenin başarılı ismi belli oldu. Yarışmacılar, hazırlayacakları yemeklerle şeflerden en yüksek puanı alarak ana kadroda yer almak için mücadele etti. MasterChef izleyicileri ise gecenin sonunda ana kadroya girmeyi başaran yarışmacının kim olduğunu merak ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı, 26 Ağustos 2026 MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi? İşte, MasterChef Türkiye'de 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü ana kadroya giren yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 00:40 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'de yedek yarışmacıların ana kadroya girme mücadelesi sürüyor. 26 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde yedeklerden bir yarışmacı, şeflerin karşısına çıkarak ana kadroya girmek için mücadele etti. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı, rakiplerini geride bırakarak ana kadroya adını yazdırdı. MasterChef kim kazandı ve ana kadroya kim girdi sorularının yanıtı, bölümün yayınlanmasıyla birlikte belli oldu. Peki, MasterChef kim kazandı ve 26 Ağustos 2026 MasterChef ana kadroya kim girdi? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF KİM KAZANDI?

        Şeflerin değerlendirmelerinin ardından ana kadroya giren yarışmacı belli oldu.

        MasterChef'te yedeklerden ana kadroya Cansu girdi.

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        MASTERCHEF ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?

        MasterChef Türkiye'de 26 Ağustos Çarşamba günü ana kadroya yedeklerden bir yarışmacı dahil oldu. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği yemekleri en başarılı şekilde hazırlayarak ana kadroya girmek için mücadele etti.

        Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle ana kadroya giren yarışmacı Cansu oldu.

        4

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen son yarışmacı Gül oldu.

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        #Masterchef
        #MasterChef kim kazandı?
        #tv programı
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