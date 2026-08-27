MasterChef Türkiye'de yedek yarışmacıların ana kadroya girme mücadelesi sürüyor. 26 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde yedeklerden bir yarışmacı, şeflerin karşısına çıkarak ana kadroya girmek için mücadele etti. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı, rakiplerini geride bırakarak ana kadroya adını yazdırdı. MasterChef kim kazandı ve ana kadroya kim girdi sorularının yanıtı, bölümün yayınlanmasıyla birlikte belli oldu. Peki, MasterChef kim kazandı ve 26 Ağustos 2026 MasterChef ana kadroya kim girdi? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...