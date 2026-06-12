Survivor 2026 sezonunun final heyecanı yaşanırken gözler MasterChef Türkiye yeni sezon tarihine çevirdi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturacağı yeni sezon için geri sayım sürüyor. Her yıl yaz aylarında ekranlara gelen yarışma programı, yeni yarışmacıları ve zorlu etaplarıyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki MasterChef Türkiye 2026 ne zaman başlayacak, jüri kadrosunda kimler yer alacak? İşte detaylar...