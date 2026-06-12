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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef ne zaman başlıyor 2026? MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu mu, jüri üyeleri kimler?

        Masterchef Türkiye 2026 yeni sezon tarihi belli oldu! MasterChef ne zaman başlıyor?

        Survivor'da büyük finale geri sayım sürerken izleyiciler, MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tarihini gündemine aldı. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Survivor finalinin yaklaşmasıyla birlikte "MasterChef ne zaman başlayacak?" sorusu gündemin ana başlıkları arasında yer aldı. Peki, MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor? İşte MasterChef Türkiye 2026 yeni sezonun başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 22:08 Güncelleme:
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        Survivor 2026 sezonunun final heyecanı yaşanırken gözler MasterChef Türkiye yeni sezon tarihine çevirdi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturacağı yeni sezon için geri sayım sürüyor. Her yıl yaz aylarında ekranlara gelen yarışma programı, yeni yarışmacıları ve zorlu etaplarıyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki MasterChef Türkiye 2026 ne zaman başlayacak, jüri kadrosunda kimler yer alacak? İşte detaylar...

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        MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        MasterChef Türkiye 2026 13 Haziran Cumartesi saat 20.00'da başlıyor.

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        MASTERCHEF JÜRİLERİ KİMLER OLACAK?

        Yeni sezonda jüri kadrosunda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yeni sezonda da jüri koltuğunda yer alması bekleniyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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