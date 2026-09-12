MasterChef'te son dokunulmazlık oyunu heyecanı! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın son dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Yarışmacılar, haftanın 4. takım oyununda perde pilavı konseptiyle hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele edecek. Bireysel dokunulmazlık oyununun ardından haftanın 7. ve 8. eleme adayları da belli olacak. Peki MasterChef son dokunulmazlık oyununu kim kazanacak, eleme adayları kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de son dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
MasterChef Türkiye'de haftanın 4. ve son takım oyunu için geri sayım sona erdi. Şefler, yarışmacılardan gecenin konsepti kapsamında perde pilavı hazırlamalarını istedi. Takımların hazırladığı yemekler şefler tarafından değerlendirildikten sonra dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Peki MasterChef son dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 7. ve 8. eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın 4. takım oyununu kaybeden takımın yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Yarışmacılar, şeflerin belirleyeceği yemek üzerinden en başarılı tabağı hazırlayarak potaya girmekten kurtulmaya çalışacak.
Bireysel dokunulmazlık oyununda gecenin en başarılı tabağını hazırlayan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak. Böylece eleme adayı olmaktan kurtulacak ve haftanın kritik gecesinde önemli bir avantaj elde edecek.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te eleme adayları bireysel dokunulmazlık oyununun ardından belli olacak.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Cansu
Nilay
Tolgahan
Emre
Recep
Şadi
MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?
Mavi Takım
Tolga (Takım Kaptanı)
Bahar
Şükran
Cansu
Şirin Gül
Nilay
Kübra
Burçin
Nurten
Ayşe