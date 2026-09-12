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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef'te son dokunulmazlık oyunu heyecanı! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef'te son dokunulmazlık oyunu heyecanı! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın son dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Yarışmacılar, haftanın 4. takım oyununda perde pilavı konseptiyle hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele edecek. Bireysel dokunulmazlık oyununun ardından haftanın 7. ve 8. eleme adayları da belli olacak. Peki MasterChef son dokunulmazlık oyununu kim kazanacak, eleme adayları kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de son dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 23:42 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'de haftanın 4. ve son takım oyunu için geri sayım sona erdi. Şefler, yarışmacılardan gecenin konsepti kapsamında perde pilavı hazırlamalarını istedi. Takımların hazırladığı yemekler şefler tarafından değerlendirildikten sonra dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Peki MasterChef son dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 7. ve 8. eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Haftanın 4. takım oyununu kaybeden takımın yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Yarışmacılar, şeflerin belirleyeceği yemek üzerinden en başarılı tabağı hazırlayarak potaya girmekten kurtulmaya çalışacak.

        Bireysel dokunulmazlık oyununda gecenin en başarılı tabağını hazırlayan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak. Böylece eleme adayı olmaktan kurtulacak ve haftanın kritik gecesinde önemli bir avantaj elde edecek.

        4

        MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te eleme adayları bireysel dokunulmazlık oyununun ardından belli olacak.

        5

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Cansu

        Nilay

        Tolgahan

        Emre

        Recep

        Şadi

        6

        MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

        Mavi Takım

        Tolga (Takım Kaptanı)

        Bahar

        Şükran

        Cansu

        Şirin Gül

        Nilay

        Kübra

        Burçin

        Nurten

        Ayşe

        7

        Kırmızı Takım

        Şadi (Takım Kaptanı)

        Tolgahan

        Muhammed

        Emre

        Enes

        Hasan

        Eyüp Can

        Recep

        Armağan

        Batuhan

        8

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen son yarışmacı Koray oldu.

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