MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın 4. takım oyununu kaybeden takımın yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Yarışmacılar, şeflerin belirleyeceği yemek üzerinden en başarılı tabağı hazırlayarak potaya girmekten kurtulmaya çalışacak.

Bireysel dokunulmazlık oyununda gecenin en başarılı tabağını hazırlayan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak. Böylece eleme adayı olmaktan kurtulacak ve haftanın kritik gecesinde önemli bir avantaj elde edecek.