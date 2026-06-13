LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB LGS sınav sonuç tarihi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava saatler kala öğrenciler ve veliler sonuç tarihini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. LGS sonuçları, öğrencilerin lise tercih sürecini doğrudan belirleyecek. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2026 LGS sonuç tarihi...
13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek LGS öncesinde öğrenciler sınav hazırlıklarını tamamlarken gözler LGS sonuç tarihine çevrildi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı merakla beklenen LGS sonuç tarihini yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu. Peki LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2026 LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak. Öğrenciler sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.
Sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tüm işlemler dijital ortamda gerçekleştirilecek.
LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sonuç ekranı üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler;
T.C. kimlik numarası
Doğum tarihi
Güvenlik doğrulama bilgileri
ile sonuçlarını görüntüleyebilecek.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak. Bakanlık takvimine göre öğrenciler 13 Temmuz - 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında lise tercihlerini yapabilecek.
Bu süreçte öğrenciler puanları, yüzdelik dilimleri ve okul kontenjanlarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturacak.
LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından lise yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı tarihte boş kontenjanlar da açıklanacak.
Yerleştirme sonuçlarının ardından nakil başvuru süreci başlayacak.