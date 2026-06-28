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        MEB LGS SONUÇLARI || 2026 LGS sonuçları açıklandı mı, ayın kaçında, ne zaman açıklanacak?

        LGS sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı ve hangi tarihte erişime açılacağı, sınava giren binlerce öğrenci ve veli tarafından yakından takip ediliyor. Sınavın ardından başlayan bu bekleyiş sürecinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvim doğrultusunda geri sayım hız kazanmış durumda. Sonuçların ilan edileceği gün yaklaşırken adaylar, puanlarını öğrenerek tercih sürecine yön vermek için hazırlık yapıyor. Açıklanma tarihi netleşmiş olsa da, sonuçların hangi saatlerde erişime açılacağı ve sistem yoğunluğu gibi detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, 2026 LGS sonuçları açıklandı mı, ayın kaçında, ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 10:49 Güncelleme:
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        2026 LGS sonuçları açıklandı mı, öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrilirken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvim bu konuda net bir çerçeve sunuyor. Ancak sonuçların henüz ilan edilmemiş olması, adaylar ve veliler için heyecanlı bekleyişin sürdüğünü gösteriyor.

        Resmi takvime göre 2026 LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olsa da, öğrenciler “erken açıklanır mı, saat kaçta duyurulacak?” gibi soruların yanıtını araştırmayı sürdürüyor. Sonuç günü yaklaştıkça sorgulama ekranı ve tercih sürecine dair detaylar da gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2026 LGS sonuçları açıklandı mı, ayın kaçında, ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

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        2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 LGS sonuçlarının 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor. Öğrenciler ve veliler için kritik öneme sahip bu süreçte, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih ve yerleştirme takvimi de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylar, puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenerek lise tercih sürecine yön verecek.

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        LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        10 Temmuz’da açıklanması beklenen LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmî internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ile birlikte sisteme giriş yaparak öğrenebilecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih süreci başlayacak ve öğrenciler lise yerleştirme işlemlerini yine MEB tarafından yayımlanacak takvim doğrultusunda gerçekleştirecek.

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        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        LGS kapsamında tercih sürecinin 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceği öngörülüyor. Öğrenciler bu tarihlerde lise tercihlerini tamamlayarak yerleştirme sürecine dahil olacak.

        Yerleştirme sonuçlarının ve boş kalan kontenjanların ise 5 Ağustos’ta açıklanması bekleniyor. Bu duyurunun ardından yerleşemeyen adaylar için nakil süreci başlayacak.

        Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil başvuruları ile sonuçlarının 5-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacağı ifade ediliyor. Bu süreçte öğrenciler, tercihlerini güncelleyerek daha uygun okullara yerleşme şansı elde edebilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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