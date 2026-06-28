2026 LGS sonuçları açıklandı mı, öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrilirken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvim bu konuda net bir çerçeve sunuyor. Ancak sonuçların henüz ilan edilmemiş olması, adaylar ve veliler için heyecanlı bekleyişin sürdüğünü gösteriyor.

Resmi takvime göre 2026 LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olsa da, öğrenciler “erken açıklanır mı, saat kaçta duyurulacak?” gibi soruların yanıtını araştırmayı sürdürüyor. Sonuç günü yaklaştıkça sorgulama ekranı ve tercih sürecine dair detaylar da gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2026 LGS sonuçları açıklandı mı, ayın kaçında, ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlayacak?