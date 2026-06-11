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        Haberler Bilgi Spor Meksika-Güney Afrika maçı TRT 1 canlı izle ekranı: 2026 Dünya Kupası Meksika-Güney Afrika maçı saat kaçta, hangi kanalda, nasıl, nereden izlenir?

        Meksika-Güney Afrika maçı TRT 1 izle ekranı: 2026 Dünya Kupası maçı hangi kanalda?

        Futbol dünyasının heyecanla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika-Güney Afrika maçı ile başlıyor. Tarihi mücadele, Dünya Kupası'nın ilk düdüğüne sahne olacak. Meksika City'deki Azteca Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma milyonlarca kişi tarafından takip edilecek. Açılış seremonisinin ardından başlayacak Meksika-Güney Afrika maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Peki, 2026 Dünya Kupası maçı nasıl, nereden izlenir? İşte Meksika-Güney Afrika maçı TRT 1 izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 22:58 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geliyor. Üç ülkenin ortaklaşa düzenlediği turnuvanın ilk karşılaşması, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Meksika, ev sahibi avantajını kullanarak turnuvaya galibiyetle başlamayı hedeflerken Güney Afrika sürpriz peşinde olacak. Meksika-Güney Afrika maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki, 2026 Dünya Kupası Meksika-Güney Afrika maçı nasıl, nereden izlenir? İşte Dünya Kupası Meksika-Güney Afrika maçı izle sayfası...

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        MEKSİKA-GÜNEY AFRİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı olan Meksika-Güney Afrika karşılaşması 11 Haziran 2026 Perşembe günü oynanacak. Meksika City'de bulunan Azteca Stadyumu'ndaki mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, Dünya Kupası'nın ilk maçı olarak tarihe geçecek.

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        MEKSİKA-GÜNEY AFRİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Dünya Kupası yayın haklarını elinde bulunduran TRT'nin turnuva maçlarını ekranlara taşıması bekleniyor. Türkiye'deki futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından ve TRT'nin dijital platformları üzerinden takip edebilecek. Maç öncesinde açılış seremonisi de canlı olarak yayınlanacak.

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        TRT 1 CANLI İZLE EKRANI

        Meksika-Güney Afrika maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler TRT 1 televizyon yayınının yanı sıra TRT'nin resmi dijital yayın platformlarını kullanabilecek. Karşılaşma, Dünya Kupası heyecanını ekran başına taşırken açılış töreni de futbolseverlere görsel şölen sunacak.

        MEKSİKA-GÜNEY AFRİKA MAÇI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        TRT DÜNYA KUPASI FREKANS BİLGİLERİ

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 11794

        Polarizasyon: V (Dikey)

        Sembol oranı: 30000

        FEC: 3/4

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        İLK 11'LER:

        MEKSİKA: Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Gutierrez, Lira, Fidalgo, Alvarado, Jimenez, Quinones

        GÜNEY AFRİKA: Williams, Modiba, Mbokazi, Sibisi, Mudau, Okon, Mokoena, Sithole, Adams, Foster, Rayners

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