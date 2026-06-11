Habertürk Manşet - 9 Haziran 2026 (Mezdeke Üyesi Aynur Kanbur'u Kim Öldürdü?)

Barış boyun suç örgütüne operasyon: "Cezaevinde para dağıttılar" iddiası. 45 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler neyle suçlanıyor? İstanbulkart'ın izini sürdüler: Tetikçi 10 yıl sonra yakalandı. 10 yıl önceki Aynur Kanbur cinayeti raftan indi. Katil zanlısı Bülent G. suçunu itiraf etti. Mezdeke üye... Daha Fazla Göster Barış boyun suç örgütüne operasyon: "Cezaevinde para dağıttılar" iddiası. 45 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler neyle suçlanıyor? İstanbulkart'ın izini sürdüler: Tetikçi 10 yıl sonra yakalandı. 10 yıl önceki Aynur Kanbur cinayeti raftan indi. Katil zanlısı Bülent G. suçunu itiraf etti. Mezdeke üyesi Aynur'u kim öldürdü? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen ve Habertürk Muhabiri Gizem Türemen anlattı. Daha Az Göster