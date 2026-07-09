MERKÜR RETROSU TARİHLERİ 2026 | Merkür Retrosu ne zaman bitecek, ayın kaçında bitiyor? 2026 Yengeç Retrosunun bitiş tarihi

Yaz aylarında astroloji meraklılarının gündeminde Merkür Retrosu öne çıkıyor. 2026 yılının ikinci Merkür retrosunun Yengeç burcunda gerçekleştiği belirtilirken, sürecin ne zaman tamamlanacağı ve etkilerinin hangi tarihe kadar hissedileceği araştırılıyor. Retro döneminin sona ermesiyle birlikte iletişim, ilişkiler, karar alma süreçleri ve günlük planlamalarda nasıl bir atmosfer oluşacağı da merak konusu oldu. Peki, Merkür Retrosu ne zaman bitiyor, 2026’daki bir sonraki retro hangi tarihte başlayacak? İşte Merkür retrosu takvimine dair detaylar...