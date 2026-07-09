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        Haberler Bilgi Yaşam MERKÜR RETROSU TARİHLERİ 2026 | Merkür Retrosu ne zaman bitecek, ayın kaçında bitiyor? 2026 Yengeç Retrosunun bitiş tarihi

        MERKÜR RETROSU TARİHLERİ 2026 | Merkür Retrosu ne zaman bitecek, ayın kaçında bitiyor? 2026 Yengeç Retrosunun bitiş tarihi

        Astroloji gündeminde yaz aylarında en çok merak edilen konularından biri Merkür Retrosu yer alıyor. Yılın ikinci Merkür Retrosu'nun Yengeç burcunda gerçekleştiği belirtilirken, bu dönemin ne zaman sona ereceği ve etkilerinin hangi tarihe kadar devam edeceği araştırılıyor. Astroloji takipçileri, retro sürecinin bitişiyle birlikte iletişim, karar alma ve planlama konularında nasıl bir döneme girileceğini merak ediyor. Peki, Merkür Retrosu ne zaman bitecek, bir sonraki Merkür Retrosu ne zaman başlayacak? İşte retro takvimine ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 12:19 Güncelleme:
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        Yaz aylarında astroloji meraklılarının gündeminde Merkür Retrosu öne çıkıyor. 2026 yılının ikinci Merkür retrosunun Yengeç burcunda gerçekleştiği belirtilirken, sürecin ne zaman tamamlanacağı ve etkilerinin hangi tarihe kadar hissedileceği araştırılıyor. Retro döneminin sona ermesiyle birlikte iletişim, ilişkiler, karar alma süreçleri ve günlük planlamalarda nasıl bir atmosfer oluşacağı da merak konusu oldu. Peki, Merkür Retrosu ne zaman bitiyor, 2026’daki bir sonraki retro hangi tarihte başlayacak? İşte Merkür retrosu takvimine dair detaylar...

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        MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

        2026 yılının ikinci Merkür retrosu, astroloji takvimlerine göre 29 Haziran 2026'da başladı ve 23 Temmuz 2026'da sona erecek.

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        2026 TEMMUZ MERKÜR RETROSU HANGİ BURÇTA?

        Astroloji yorumlarında Temmuz 2026 Merkür retrosunun Yengeç burcunda gerçekleştiği belirtiliyor. Bu süreçte özellikle aile ilişkileri, geçmişten gelen meseleler, duygusal bağlar ve iletişim tarzı ön plana çıkıyor.

        Retro döneminin, kapanmamış konuların yeniden gündeme gelmesine ve eski meselelerin farklı bir bakış açısıyla değerlendirilmesine zemin hazırlayabileceği ifade ediliyor.

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        RETRO SONRASI GÖLGE DÖNEM ETKİSİ

        Astroloji yorumlarında Merkür retrosunun sona ermesinin ardından kısa süreli bir “gölge dönem” yaşandığı ifade ediliyor. Bu süreç, Merkür’ün retro öncesindeki hareket düzenine ve konumuna yeniden uyum sağlamasıyla ilişkilendiriliyor.

        Bu nedenle 23 Temmuz sonrasındaki günler, retro etkilerinin giderek azaldığı ancak iletişim, kararlar ve geçmişten gelen bazı konuların tamamen netleşmesi için geçiş niteliği taşıyan bir dönem olarak değerlendiriliyor.

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        YENİ MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?

        Temmuz ayındaki retro sürecinin tamamlanmasının ardından 2026 yılının üçüncü Merkür retrosu sonbahar döneminde yaşanacak. Astroloji takvimlerine göre bir sonraki Merkür retrosu 24 Ekim 2026’da başlayacak ve 13 Kasım 2026’da sona erecek. Bu dönem, yılın son Merkür retrosu olarak astroloji takipçilerinin gündeminde yer alacak.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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