MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ 2026 | Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Fransa maç biletleri ne kadar, ne zaman satışa çıkacak?
Türkiye Fransa maçı için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımı, 2026-2027 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'yı Kocaeli Stadyumu'nda ağırlayacak. 25 Eylül Cuma günü oynanacak karşılaşmanın bilet satış takvimi ve fiyatları belli olurken, milli takımın Uluslar Ligi fikstürü de futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Türkiye Fransa maç biletleri ne kadar, ne zaman satışa çıkacak? İşte, Türkiye Fransa maçı tarihi ve bilet fiyatları…
A Milli Futbol Takımı, 2026-2027 UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavına Fransa karşısında çıkacak. Türkiye ile Fransa arasındaki mücadele 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın öncelikli bilet satışı Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başlarken, genel satış 16 Eylül Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak. Peki, Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Milli maç takvimi…
TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Fransa karşılaşması, 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Kocaeli Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 21.45'te başlayacak.
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele ediyor. TFF'nin açıkladığı resmi fikstüre göre Türkiye'nin grup aşamasındaki ilk karşılaşması Fransa ile olacak.
TÜRKİYE - FRANSA MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Türkiye - Fransa maçının öncelikli bilet satışı 15 Eylül'de Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı. Genel bilet satışı ise 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak.
Biletler Passo ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satışa sunulacak. Genel satış, süresi bulunan takım logolu kartlara açık olacak.
TÜRKİYE - FRANSA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Türkiye - Fransa karşılaşması için belirlenen bilet fiyatları tribün ve bloklara göre şöyle:
Batı Alt Orta Bloklar: 3.000 TL
Doğu Alt Orta Bloklar: 2.750 TL
Batı Alt Köşe Bloklar: 2.500 TL
Doğu Alt Köşe Bloklar: 2.500 TL
Doğu Üst Orta Bloklar: 2.250 TL
Batı Üst Köşe Bloklar: 2.000 TL
Doğu Üst Köşe Bloklar: 2.000 TL
Kuzey Alt: 1.000 TL
Güney Alt: 1.000 TL
Kuzey Üst: 1.000 TL
Güney Üst: 1.000 TL
Türkiye - Fransa maçı için açıklanan bilet fiyatları 1.000 TL ile 3.000 TL arasında değişiyor.
TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye - Fransa karşılaşması Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. TFF, 2026-2027 UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye'nin eylül ve ekim aylarında oynayacağı ilk dört karşılaşmanın stadyumlarını daha önce duyurmuştu.
Buna göre A Milli Takım, Fransa karşılaşmasının ardından 28 Eylül'de İtalya'yı Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde konuk edecek.
TÜRKİYE - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Türkiye - Fransa maçının yayıncı kuruluşuna ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Karşılaşmanın yayın bilgisi açıklandığında hangi kanaldan ve platformdan takip edilebileceği netleşecek.
A MİLLİ TAKIM 2026 UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki maç programı şöyle:
25 Eylül 2026 Cuma, 21.45: Türkiye - Fransa
28 Eylül 2026 Pazartesi, 21.45: Türkiye - İtalya
2 Ekim 2026 Cuma, 21.45: Belçika - Türkiye
5 Ekim 2026 Pazartesi, 21.45: İtalya - Türkiye
12 Kasım 2026 Perşembe, 20.00: Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026 Pazar, 22.45: Fransa - Türkiye