MOTORİN FİYATLARI: Benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu, indirim geldi mi?

Akaryakıt fiyatlarında gözler yaşanan son gelişmelere çevrildi. Küresel petrol piyasasındaki düşüşün ardından motorin fiyatlarında yapılacak indirim beklentisi netlik kazandı. Brent petrolün 100 dolar seviyesinin altına gerilemesiyle birlikte pompa fiyatlarında aşağı yönlü hareket yaşanırken, yeni fiyatlarla birlikte motorinin litre fiyatı birçok bölgede 100 liranın altına gerileyebilecek. Peki, benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları…