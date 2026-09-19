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        Haberler Bilgi MOTORİN FİYATLARI: Benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu, indirim geldi mi?

        MOTORİN FİYATLARI: Benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu, indirim geldi mi?

        Petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından motorin grubunda beklenen fiyat değişikliği netleşti. Yapılacak indirimin pompaya yansımasıyla birlikte motorin litre fiyatlarının birçok şehirde yeniden 100 liranın altına düşmesi bekleniyor. Araç sahipleri ise güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 01:07 Güncelleme:
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        Akaryakıt fiyatlarında gözler yaşanan son gelişmelere çevrildi. Küresel petrol piyasasındaki düşüşün ardından motorin fiyatlarında yapılacak indirim beklentisi netlik kazandı. Brent petrolün 100 dolar seviyesinin altına gerilemesiyle birlikte pompa fiyatlarında aşağı yönlü hareket yaşanırken, yeni fiyatlarla birlikte motorinin litre fiyatı birçok bölgede 100 liranın altına gerileyebilecek. Peki, benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları…

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        MOTORİN NE KADAR OLDU?

        Son dönemdeki zamlarla birlikte motorin fiyatları 100 lira sınırını aşarken, araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Motorinin litre fiyatında değişiklik oldu.

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        İNDİRİM ÖNCESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası

        Benzin: 80,40 TL

        Motorin: 96.30 TL/LT

        LPG: 34,99 TL

        İstanbul Anadolu Yakası

        Benzin: 80,20 TL

        Motorin: 96,10 TL

        LPG: 34,40 TL

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        Ankara Akaryakıt Fiyatları

        Benzin: 81,30 TL

        Motorin: 97,40 TL

        LPG: 35,09 TL

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        İzmir Akaryakıt Fiyatları

        Benzin: 81,60 TL

        Motorin: 97,70 TL

        LPG: 34,99 TL

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