Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Akaryakıta zam geldi, tabela değişti! 8 Temmuz Çarşamba Motorine zam mı geldi, benzine zam var mı?

        Akaryakıta zam geldi, tabela değişti! 8 Temmuz Çarşamba Motorine zam mı geldi, benzine zam var mı?

        Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeler araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Motorinin litre fiyatına 8 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,39 TL zam uygulanırken, yeni bir fiyat artışı daha yaşandı. Motorin fiyatına 8 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruşluk yeni bir zam daha geldi. Benzin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor. Peki benzin ve motorine zam var mı? 8 Temmuz 2026 İstanbul, İzmir, Ankara benzin, mazot, LPG ne kadar oldu? İşte 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 19:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 7 Temmuz Salı günü motorine gelen 1,39 TL'lik zam pompaya yansırken, mazotta bir fiyat artışı daha yaşandı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise mevcut tarifeler geçerliliğini sürdürüyor. Peki 8 Temmuz İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Temmuz 2026 il il güncel akaryakıt fiyatları...

        2

        MOTORİNE 1,39 TL ZAM GELDİ

        Motorinin litre fiyatına 7 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,39 TL zam yapıldı. Yapılan artış pompaya yansırken, araç sahipleri yeni fiyat tarifesiyle karşılaştı. Sektör temsilcileri, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki yükselişin akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ettiğini belirtiyor.

        3

        MOTORİNE BİR ZAM DAHA GELDİ

        8 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 76 kuruşluk yeni bir zam geldi.

        4

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 2026

        İstanbul Avrupa Yakası akarkakıt fiyatları

        Benzin: 62,87 TL

        Motorin: 66,78 TL

        LPG: 31,19 TL

        5

        İstanbul Anadolu Yakası akarkakıt fiyatları

        Benzin: 62,68 TL

        Motorin: 66,63 TL

        LPG: 30,59 TL

        6

        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 63,82TL

        Motorin: 67,90 TL

        LPG: 31,19 TL

        7

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 64,06 TL

        Motorin: 68,17 TL

        LPG: 30,99 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'ın eski lideri Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı

        ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde cenaze namazı kılındı. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        MİT Başkanı Kalın'dan NATO mesajı
        MİT Başkanı Kalın'dan NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        MGM'den sıcak uyarısı! 5 bölgede sağanak! Bugün hava nasıl olacak?
        MGM'den sıcak uyarısı! 5 bölgede sağanak! Bugün hava nasıl olacak?
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Zirve Swap beklentisi
        Zirve Swap beklentisi
        Ünlü çiftin aile tatili
        Ünlü çiftin aile tatili
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Arjantin'den tarihi geri dönüş!
        Arjantin'den tarihi geri dönüş!
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        ‘Kapıyı kilitledim mi?’ şüphesinin asıl nedeni!
        ‘Kapıyı kilitledim mi?’ şüphesinin asıl nedeni!