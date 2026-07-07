Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 7 Temmuz Salı günü motorine gelen 1,39 TL'lik zam pompaya yansırken, mazotta bir fiyat artışı daha yaşandı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise mevcut tarifeler geçerliliğini sürdürüyor. Peki 8 Temmuz İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Temmuz 2026 il il güncel akaryakıt fiyatları...