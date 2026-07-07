Akaryakıta zam geldi, tabela değişti! 8 Temmuz Çarşamba Motorine zam mı geldi, benzine zam var mı?
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeler araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Motorinin litre fiyatına 8 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,39 TL zam uygulanırken, yeni bir fiyat artışı daha yaşandı. Motorin fiyatına 8 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruşluk yeni bir zam daha geldi. Benzin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor. Peki benzin ve motorine zam var mı? 8 Temmuz 2026 İstanbul, İzmir, Ankara benzin, mazot, LPG ne kadar oldu? İşte 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 7 Temmuz Salı günü motorine gelen 1,39 TL'lik zam pompaya yansırken, mazotta bir fiyat artışı daha yaşandı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise mevcut tarifeler geçerliliğini sürdürüyor. Peki 8 Temmuz İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Temmuz 2026 il il güncel akaryakıt fiyatları...
MOTORİNE 1,39 TL ZAM GELDİ
Motorinin litre fiyatına 7 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,39 TL zam yapıldı. Yapılan artış pompaya yansırken, araç sahipleri yeni fiyat tarifesiyle karşılaştı. Sektör temsilcileri, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki yükselişin akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ettiğini belirtiyor.
MOTORİNE BİR ZAM DAHA GELDİ
8 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 76 kuruşluk yeni bir zam geldi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 2026
İstanbul Avrupa Yakası akarkakıt fiyatları
Benzin: 62,87 TL
Motorin: 66,78 TL
LPG: 31,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası akarkakıt fiyatları
Benzin: 62,68 TL
Motorin: 66,63 TL
LPG: 30,59 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 63,82TL
Motorin: 67,90 TL
LPG: 31,19 TL