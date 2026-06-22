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        Haberler Bilgi Gündem MSÜ SONUÇ TARİHİ 2026 | MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?

        MSÜ sonuç tarihi 2026: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sürecine katılan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Sınavın tamamlanmasının ardından tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar, yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim almak isteyen öğrenciler MSÜ sonuç ekranını gündemine aldı. Sonuçların açıklanmasının ardından kayıt ve değerlendirme süreçleri başlayacak. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? İşte 2026 MSÜ sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 23:40 Güncelleme:
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        1

        MSÜ tercih işlemlerini tamamlayan adaylar sonuç tarihine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim görmek isteyen öğrenciler, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını mercek altına aldı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar bir sonraki aşamalara katılım sağlayacak. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar.

        2

        MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarına ilişkin adayların bekleyişi sürüyor. Sonuçların açıklanıp açıklanmadığına ilişkin en güncel bilgiler, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi tarafından duyuruluyor. Adayların resmi internet sitelerini düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.

        3

        MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih için resmi kurumlar tarafından yapılacak duyurular bekleniyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında tercih sonuçlarının haziran ayının son haftası açıklanması bekleniyor.

        4

        MSÜ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        Adaylar sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında adayların sonraki aşamalara ilişkin bilgilendirmelere de ulaşabilmesi bekleniyor.

        5

        MSÜ'DE HANGİ OKULLARA YERLEŞTİRME YAPILIYOR?

        MSÜ tercihleri kapsamında Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ile Astsubay Meslek Yüksekokullarına öğrenci alımı gerçekleştiriliyor. Yerleştirmeler adayların puanları, tercihleri ve seçim aşamalarındaki başarılarına göre yapılıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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