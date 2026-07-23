MTV 2. TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) taksit ödemeleri ne zaman bitiyor? MTV borcu nasıl sorgulanır?

MTV TUTARI 2026 NE KADAR?

2026’da yeni otomobil satın alacaklar veya 1-3 yaşındaki otomobil sahipleri, aracın motor silindir hacmine göre 5 bin 750 TL ila 274 bin TL arasında değişen MTV’ler ödeyecekler. En yaygın ödenecek MTV ise 12 bin 28 TL ile motor silindir hacmi 1.3-1.6 arasında değişen otomobillere ait olacak.

1-3 yaş aralığındaki binek otomobillerde Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı, aracın motor silindir hacmi ve taşıt değerine göre farklılık gösteriyor. Ancak son yıllarda araç fiyatlarında yaşanan hızlı artış nedeniyle birçok modelde hesaplamalar üst değer dilimi üzerinden yapılıyor. Buna göre 2026 yılında motor silindir hacmi 1.3 litreye kadar olan otomobiller için MTV tutarı 6 bin 903 TL’ye yükselecek.

Motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında bulunan araçlarda vergi tutarı 12 bin 28 TL’ye çıkarken, 1.6 litre ile 1.8 litre arasındaki otomobillerde ödenecek tutar 17 bin 886 TL’den 21 bin 252 TL’ye yükselecek. 2026 yılında ödenecek en yüksek MTV tutarı ise 274 bin 415 TL olarak uygulanacak.