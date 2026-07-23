MTV 2. TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) taksit ödemeleri ne zaman bitiyor? MTV borcu nasıl sorgulanır?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2026 yılına ait ikinci taksit dönemi sürerken, araç sahiplerinin gündeminde ödeme süresi ve borç sorgulama işlemleri bulunuyor. Ocak ayında tamamlanan ilk taksitin ardından Temmuz döneminde tahsil edilen ikinci ödeme için belirlenen son gün yaklaşıyor. Vergi yükümlülüğünü zamanında yerine getirmek isteyen vatandaşlar, MTV borçlarını hangi kanallardan öğrenebileceklerini ve ödemelerini nereden yapabileceklerini araştırıyor. Peki 2026 MTV ikinci taksit ödemesi için son tarih ne zaman, borç sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte ödeme takvimi, sorgulama ekranı ve kullanılabilecek yöntemlere ilişkin ayrıntılar…
2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödeme dönemi devam ederken, milyonlarca araç sahibi işlemlerini tamamlamak için son tarihi araştırıyor. Ocak ayında ödenen ilk taksidin ardından Temmuz ayında tahsil edilen 2. taksit için sürenin daralması, MTV borç sorgulama ve ödeme kanallarını yeniden gündeme taşıdı. Vergi borcunu gecikmeye bırakmak istemeyen sürücüler, ödemelerini internet üzerinden, banka kanallarından veya vergi daireleri aracılığıyla nasıl gerçekleştirebileceklerini merak ediyor. Peki 2026 MTV 2. taksit ödemeleri hangi tarihte sona erecek, borç bilgisine nereden ulaşılacak? İşte ödeme takvimi ve sorgulama işlemlerine dair bilinmesi gerekenler…
MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz’da başladı. Araç sahipleri MTV borçlarını Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki eşit taksit halinde ödenecek.
Yılın ilk taksit ödemeleri 31 Ocak’ta sona ererken, ikinci taksit ödemeleri ise 31 Temmuz 2026 tarihinde bitecek.
MTV BORCU NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
Araç sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borç sorgulama ve ödeme işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) resmi dijital kanalları üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.
GİB İnternet Vergi Dairesi:
dijital.gib.gov.tr adresine giriş yapılarak “MTV Ödeme” bölümünden işlemler yapılabiliyor.
Şifresiz sorgulama ve ödeme:
Plaka, T.C. kimlik numarası ve araç tescil tarihi bilgileri girilerek sisteme hızlı bir şekilde erişim sağlanabiliyor.
e-Devlet üzerinden:
Gelir İdaresi Başkanlığı hizmetleri üzerinden MTV borcu görüntülenip ödeme yapılabiliyor. Bunun için T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile birlikte plaka bilgisi girildikten sonra güvenlik doğrulaması yapılarak sorgulama tamamlanıyor.
Banka ve PTT üzerinden:
Anlaşmalı bankaların mobil uygulamaları, internet bankacılığı, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubelerinde "Ödemeler > Vergi Ödemeleri > MTV" menüsünden MTV ödemesi gerçekleştirilebiliyor.
MTV TUTARI 2026 NE KADAR?
2026’da yeni otomobil satın alacaklar veya 1-3 yaşındaki otomobil sahipleri, aracın motor silindir hacmine göre 5 bin 750 TL ila 274 bin TL arasında değişen MTV’ler ödeyecekler. En yaygın ödenecek MTV ise 12 bin 28 TL ile motor silindir hacmi 1.3-1.6 arasında değişen otomobillere ait olacak.
1-3 yaş aralığındaki binek otomobillerde Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı, aracın motor silindir hacmi ve taşıt değerine göre farklılık gösteriyor. Ancak son yıllarda araç fiyatlarında yaşanan hızlı artış nedeniyle birçok modelde hesaplamalar üst değer dilimi üzerinden yapılıyor. Buna göre 2026 yılında motor silindir hacmi 1.3 litreye kadar olan otomobiller için MTV tutarı 6 bin 903 TL’ye yükselecek.
Motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında bulunan araçlarda vergi tutarı 12 bin 28 TL’ye çıkarken, 1.6 litre ile 1.8 litre arasındaki otomobillerde ödenecek tutar 17 bin 886 TL’den 21 bin 252 TL’ye yükselecek. 2026 yılında ödenecek en yüksek MTV tutarı ise 274 bin 415 TL olarak uygulanacak.