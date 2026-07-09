MTV 2.DÖNEM TAKSİT ÖDEME TARİHİ 2026 | MTV son ödeme tarihi ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl ödenir?
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerine ilişkin süreç her yıl olduğu gibi bu yıl da araç sahiplerinin gündeminde yer alırken, ödeme tarihleri ve yöntemleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Vergi takvimine dair detaylar merak edilirken, gecikme yaşamak istemeyen sürücüler resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, MTV son ödeme tarihi ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl ödenir? Ayrıntılar haberimizde.
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerine ilişkin süreç her yıl olduğu gibi bu yıl da araç sahiplerinin gündeminde yer alırken, ödeme tarihleri ve yöntemleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Vergi takvimine dair detaylar merak edilirken, gecikme yaşamak istemeyen sürücüler resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, MTV son ödeme tarihi ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl ödenir? Ayrıntılar haberimizde.
MTV 2. TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödemeleri, 31 Temmuz günü saat 23.59’a kadar tamamlanabilecek. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan araç sahipleri için gecikme faizi uygulanabileceği unutulmamalı.
MTV VERGİSİ NASIL ÖDENİR?
MTV ikinci taksit ödemeleri, dijital.gib.gov.tr üzerinden “MTV Ödeme” bölümüne giriş yapmadan; plaka, T.C. kimlik numarası ve “tescil tarihi” ya da “sahiplik belge tarihi” bilgilerinden biriyle borç sorgulanarak kolayca gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca ödemeler, anlaşmalı bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla da yapılabiliyor; böylece araç sahiplerine farklı ve pratik seçenekler sunuluyor.