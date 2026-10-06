MÜGE ANLI HAMİD YORULMAZ OLAYI SON DURUM: Hamid Yorulmaz'ın babası kim, bulundu mu? Hamid Yorulmaz olayı nedir?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşınan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın hikayesi kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Talasemi hastalığı nedeniyle ilik nakline ihtiyaç duyan genç, biyolojik babasına ulaşmaya çalışırken dosyada yeni gelişmeler yaşandı. Hamid'in yaşadıkları ve "Ölmek istemiyorum" sözleri büyük yankı uyandırırken, sürece adli makamların da dahil olması merakı artırdı. İzleyiciler şimdi "Müge Anlı Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası bulundu mu?", "Babası kim çıktı?", "Anne Nihal Beyit ve dayı neden gözaltına alındı?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte dosyada yaşanan son gelişmeler...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Hamid Yorulmaz dosyası yeni gelişmelerle yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Talasemi hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid, ilik nakli için biyolojik babasına ulaşmaya çalışırken dosyada dikkat çeken adli gelişmeler yaşandı. Gencin yardım çağrısı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, anne Nihal Beyit ve dayıyla ilgili başlatılan işlemler de merak konusu oldu. Peki, Müge Anlı Hamid Yorulmaz’ın babası bulundu mu, biyolojik babası kim, anne ile dayı neden gözaltına alındı? İşte Hamid Yorulmaz dosyasında ortaya çıkan son bilgiler...
MÜGE ANLI HAMİD YORULMAZ SON DURUM
Talasemi hastalığı nedeniyle kök hücre nakli olabilmek için biyolojik babasına ulaşmaya çalışan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz’la ilgili dosyada adli süreç başlatıldı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hamid’in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı.
Müge Anlı, programda yaptığı açıklamada Nihal Beyit’in ifadesinde Hamid’in babası olabileceğini söylediği bir kişiden söz ettiğini aktardı. Anlı, söz konusu kişinin İzmir dışında yaşadığını, Hamid’e oldukça benzediğini ve “Sakallı Hamid” olarak anıldığını belirtti.
Sağlık kontrolleri tamamlanan Nihal Beyit ile Mehmet Yorulmaz daha sonra adliyeye sevk edildi. Anne ve dayının soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısına ifade vermelerinin ardından tutuklandılar.
HAMİD YORULMAZ’IN HİKAYESİ NASIL BAŞLADI?
İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, çocukluğundan bu yana talasemi majör, halk arasındaki adıyla Akdeniz anemisiyle mücadele ediyor. Hamid henüz 3 yaşındayken annesi Nihal Beyit tarafından babası olarak bildiği kişiye bırakıldı. Çocukluk yıllarını babaannesi ve dedesiyle geçiren genç, uzun süre kendisini büyüten aileyi öz ailesi olarak kabul etti. Ancak hastalığının ağırlaşmasıyla başlayan tedavi süreci, Hamid’in hayatıyla ilgili yıllardır bilmediği bir gerçeğin ortaya çıkmasına neden oldu.
YAPILAN TESTLER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Hamid’in sağlık durumu 13 yaşındayken ağırlaştı ve genç komaya girdi. İlik nakli ihtimalinin değerlendirilmesi sırasında yapılan tetkiklerde, babası olarak bildiği kişiyle kan uyumu sağlanamadı. Bunun üzerine gerçekleştirilen DNA testi, Hamid’in yıllarca babası sandığı kişinin biyolojik babası olmadığını ortaya koydu.
Yaşadıklarını anlatan Hamid, gerçeği hastalığı nedeniyle yapılan testler sırasında öğrendiğini belirterek, “Her şey 14 yaşında ben hasta olduğumda ortaya çıktı. Babamla kan uyuşmazlığımız oldu. DNA testi yaptırdık. Babamın biyolojik babam olmadığını öğrendim” ifadelerini kullandı.
HİÇ TANIMADIĞI BABASINA ULAŞMAK İSTİYOR
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Hamid, bugüne kadar hiç görmediği ve tanımadığı biyolojik babasını bulmak istediğini dile getirdi. Genç, babasıyla arasında hiçbir geçmiş olmamasına rağmen biyolojik bağlarının bulunduğunu vurgulayarak, “Onu hiç görmedim, onu hiç tanımıyorum ama onun kanındanım, onun canındanım” dedi.
Hamid’in biyolojik babasına ulaşma isteğinin arkasında yalnızca onu tanıma arzusu değil, tedavisi açısından taşıdığı umut da bulunuyor. Genç, ilik nakli sürecinde babasının donör olabilme ihtimali nedeniyle ona ulaşmayı istiyor.
TEDAVİ İÇİN SÜRENİN DARALDIĞINI SÖYLEDİ
Talasemi majör nedeniyle düzenli olarak kan almak zorunda kaldığını anlatan Hamid, zaman zaman uygun kan bulmakta da güçlük çektiğini söyledi. Hastalığının ilerlediğini ifade eden genç, kalıcı tedavi umudu için ilik nakline ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Hamid, “Her hafta kan alıyorum. Bazen kan bulamadığım zamanlar oluyor. İlik nakli olmam gerekiyor. Babamı bulmam lazım” sözleriyle içinde bulunduğu durumu anlattı. Tedavi açısından zamanın önemli olduğunu söyleyen Hamid, 19 yaşından sonra iyileşme ihtimalinin azalacağını ve önünde yaklaşık 6 aylık bir süre bulunduğunu ifade etti.
BABASININ KİMLİĞİNİ ÖĞRENMEK İÇİN ANNESİNE SESLENDİ
Biyolojik babasının kim olduğunu öğrenebilmesinin annesinin vereceği bilgiye bağlı olduğunu söyleyen Hamid, Nihal Beyit’ten kendisine yardımcı olmasını istedi. Annesinin uzun süredir babasının kimliğine ilişkin açıklama yapmadığını ileri süren genç, bu belirsizliğin tedavi sürecini de etkilediğini anlattı.
Hamid, “Biyolojik babamı bulmak için annemin ağzından çıkacak iki kelimeye muhtacım. Annem yıllardır benden kaçıyor. Bana ‘Dayınlarla kötü olurum’ diyor” sözleriyle annesine çağrıda bulundu.
DNA SONRASI AİLE İLİŞKİLERİ DE DEĞİŞTİ
Babasının biyolojik babası olmadığını öğrenmesinin ardından kendisini büyüten aileyle ilişkisinin de değiştiğini anlatan Hamid, bu süreçte yalnız kaldığını söyledi. Yıllarca yanında olan babaannesi ve dedesinin DNA sonucunun ardından kendisine karşı tutumlarının değiştiğini öne sürdü.
Hamid, yaşadığı süreci “Beni büyüten babaannem ve dedem de beni istemediler. Onların torunu olmadığımı öğrendikleri zaman beni nüfuslarından düşürdüler” sözleriyle anlattı.
HAMİD’İN EN BÜYÜK UMUDU BİYOLOJİK BABASINA ULAŞMAK
Hem hastalığıyla hem de ailesine ilişkin ortaya çıkan gerçeklerle mücadele eden Hamid Yorulmaz, biyolojik babasını bulmak için yardım çağrısını sürdürüyor. Genç, babasından herhangi bir maddi beklentisinin olmadığını, tek amacının tedavisi için gerekli desteği alabilmek ve onu bir kez görebilmek olduğunu belirtti.
Hamid, “Ben maddi manevi hiçbir şey istemiyorum. Sadece babamın bana kan vermesi, donör olması lazım. Dünya gözüyle onu görmek istiyorum. Biyolojik babamın bana hayat vermesini istiyorum” ifadeleriyle çağrısını yineledi.