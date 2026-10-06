HAMİD YORULMAZ’IN HİKAYESİ NASIL BAŞLADI?

İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, çocukluğundan bu yana talasemi majör, halk arasındaki adıyla Akdeniz anemisiyle mücadele ediyor. Hamid henüz 3 yaşındayken annesi Nihal Beyit tarafından babası olarak bildiği kişiye bırakıldı. Çocukluk yıllarını babaannesi ve dedesiyle geçiren genç, uzun süre kendisini büyüten aileyi öz ailesi olarak kabul etti. Ancak hastalığının ağırlaşmasıyla başlayan tedavi süreci, Hamid’in hayatıyla ilgili yıllardır bilmediği bir gerçeğin ortaya çıkmasına neden oldu.

YAPILAN TESTLER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Hamid’in sağlık durumu 13 yaşındayken ağırlaştı ve genç komaya girdi. İlik nakli ihtimalinin değerlendirilmesi sırasında yapılan tetkiklerde, babası olarak bildiği kişiyle kan uyumu sağlanamadı. Bunun üzerine gerçekleştirilen DNA testi, Hamid’in yıllarca babası sandığı kişinin biyolojik babası olmadığını ortaya koydu.

Yaşadıklarını anlatan Hamid, gerçeği hastalığı nedeniyle yapılan testler sırasında öğrendiğini belirterek, “Her şey 14 yaşında ben hasta olduğumda ortaya çıktı. Babamla kan uyuşmazlığımız oldu. DNA testi yaptırdık. Babamın biyolojik babam olmadığını öğrendim” ifadelerini kullandı.

HİÇ TANIMADIĞI BABASINA ULAŞMAK İSTİYOR

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Hamid, bugüne kadar hiç görmediği ve tanımadığı biyolojik babasını bulmak istediğini dile getirdi. Genç, babasıyla arasında hiçbir geçmiş olmamasına rağmen biyolojik bağlarının bulunduğunu vurgulayarak, “Onu hiç görmedim, onu hiç tanımıyorum ama onun kanındanım, onun canındanım” dedi.

Hamid’in biyolojik babasına ulaşma isteğinin arkasında yalnızca onu tanıma arzusu değil, tedavisi açısından taşıdığı umut da bulunuyor. Genç, ilik nakli sürecinde babasının donör olabilme ihtimali nedeniyle ona ulaşmayı istiyor.