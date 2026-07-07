NATO ZİRVESİ TAKVİMİ | NATO zirvesi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? NATO zirvesi kaç gün sürecek?

Başkentte tempo giderek yükselirken, dikkatler küresel gündemin en önemli toplantılarından birine odaklandı. Çok sayıda ülke liderini bir araya getirecek zirve, diplomasi trafiğini hızlandırırken kritik kararların alınabileceği bir platform olarak öne çıkıyor. Kent genelinde uygulanan yoğun güvenlik önlemleri ve değişen trafik akışı da organizasyonun büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek bu önemli buluşmaya dair detaylar, ele alınacak başlıklar ve katılımcı isimler kamuoyunda büyük bir merak uyandırırken, zirvenin takvimine ilişkin bilgiler de yakından takip ediliyor. Peki, NATO zirvesi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Ayrıntılar haberimizde.