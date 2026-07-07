NATO ZİRVESİ TAKVİMİ | NATO zirvesi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? NATO zirvesi kaç gün sürecek?
Başkentte hareketlilik artarken gözler uluslararası gündemin en kritik buluşmalarından birine çevrildi. Dünya liderlerini aynı çatı altında toplayan zirve, siyasi ve diplomatik açıdan önemli gelişmelere sahne olmaya hazırlanırken, şehirde alınan geniş güvenlik önlemleri ve trafik düzenlemeleri de dikkat çekiyor. Hem küresel dengeleri etkileyebilecek kararların masaya yatırılması hem de Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı bu büyük organizasyonun detayları kamuoyunda yoğun ilgi uyandırıyor. Zirvenin başlangıç ve bitiş takvimiyle birlikte programın kapsamı, katılımcı liderler ve ele alınacak başlıklar ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, NATO zirvesi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Ayrıntılar haberimizde.
Başkentte tempo giderek yükselirken, dikkatler küresel gündemin en önemli toplantılarından birine odaklandı. Çok sayıda ülke liderini bir araya getirecek zirve, diplomasi trafiğini hızlandırırken kritik kararların alınabileceği bir platform olarak öne çıkıyor. Kent genelinde uygulanan yoğun güvenlik önlemleri ve değişen trafik akışı da organizasyonun büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek bu önemli buluşmaya dair detaylar, ele alınacak başlıklar ve katılımcı isimler kamuoyunda büyük bir merak uyandırırken, zirvenin takvimine ilişkin bilgiler de yakından takip ediliyor. Peki, NATO zirvesi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Ayrıntılar haberimizde.
NATO ZİRVESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026 NATO Zirvesi, 7 Temmuz 2026 Salı günü Ankara’da start alırken, çok sayıda ülke liderini bir araya getirecek kritik temasların da başlangıcını oluşturacak.
NATO ZİRVESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek liderler zirvesi, iki gün boyunca yoğun diplomasi trafiğine sahne olacak; program, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü kamuoyuyla paylaşılacak ortak bildiriyle sona erecek.