NATO ZİRVESİNE KATILACAK ÜLKELER | NATO Liderler Zirvesine hangi ülkeler ve liderler katılacak? NATO katılımcıları kimler?
Dünyanın gündemi, 2026 NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya çevrildi. NATO'nun 36. Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Kritik toplantı öncesinde zirvenin hangi tarihlerde yapılacağı, hangi ülkelerin liderlerinin Ankara'da bulunacağı ve masadaki ana gündem maddeleri merak konusu oldu. Peki, 2026 NATO Zirvesi hangi ülkeler ve liderler katılacak? NATO katılımcıları kimler? İşte Ankara'daki tarihi zirveye ilişkin program ve öne çıkması beklenen konular...
Türkiye’nin ev sahipliğinde bugün başlayacak 2026 NATO Zirvesi, dünya gündemini Ankara’ya taşıdı. Küresel güvenlik dengeleri, savunma stratejileri ve ittifak içi iş birliği açısından kritik başlıkların ele alınacağı zirve, bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek. 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi öncesinde vatandaşlar, “2026 NATO Zirvesi nerede ve ne zaman yapılacak, hangi ülkelerin liderleri katılacak?” sorularına yanıt arıyor. Resmi programın netleşmesiyle birlikte Ankara’daki liderler buluşmasına ilişkin ayrıntılar da belli oldu. İşte NATO Zirvesi 2026 hakkında merak edilenler...
NATO LİDERLER ZİRVESİ 2026 BUGÜN BAŞLIYOR
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin, Meclis Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.
İki gün boyunca devam edecek zirvede, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları bir araya gelerek küresel güvenlik, savunma iş birliği ve ittifakın gelecek dönem stratejilerini değerlendirecek.
NATO ZİRVESİ HANGİ ÜLKELER KATILACAK?
Ankara’da düzenlenen kritik zirveye katılacak NATO üyesi ülkelerin listesi netleşti. Zirvede Türkiye’nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, İspanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Finlandiya, Yunanistan, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Slovakya, Slovenya, Hırvatistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Estonya, Letonya, Litvanya, Danimarka, Norveç, İzlanda, Lüksemburg ve Portekiz temsil edilecek.
İttifakın en kıdemli lideri konumundaki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin, zirvenin ikinci gününde üye ülkelerin liderlerini resmi törenle karşılaması ve liderlerin aile fotoğrafında bir araya gelmesi bekleniyor.
NATO ZİRVESİ’NE KATILACAK LİDERLER
Ankara’da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi, dünya siyasetinde öne çıkan yeni ve kıdemli liderleri bir araya getirecek.
Zirveye ev sahibi Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte,
ABD Başkanı Donald Trump,
Almanya Şansölyesi Friedrich Merz,
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,
İngiltere Başbakanı Keir Starmer,
Macaristan Başbakanı Péter Magyar’ın katılması bekleniyor.
NATO LİDERLER ZİRVESİNİN GÜNDEMİ
SETA tarafından "NATO'nun 2026 Ankara Zirvesi: Gündem ve Beklentiler" başlıklı analiz yayımlandı.
Geçen 10 senelik dönemde Türkiye'nin NATO içindeki konumunun yükseldiği, Avrupa güvenliği bakımından öneminin arttığına işaret edilen analizde, Türk savunma sanayisinin üretim kapasitesinin ve NATO müttefikleriyle savunma işbirliklerinin geliştirildiği değerlendirmesi yapıldı.
NATO Zirvesi'nin ittifakın yeni güvenlik ortamına adaptasyonu bakımından tarihi bir önem taşıdığı belirtilen analizde, transatlantik ilişkilerdeki sınamalar karşısında müttefikler arasında siyasal dayanışmanın güçlendirilmesi ve kolektif savunma anlayışının kararlılıkla sürdürülmesinin Ankara Zirvesi'nin kritik hedefleri arasında olacağı değerlendirmesine yer verildi.
Analizde savunma ve caydırıcılığın güçlendirilmesi, savunma sanayi işbirliğine hız kazandırılması ve Ukrayna'nın desteklenmesi gibi konuların da zirvede öncelikli olacağı aktarılarak, "Türkiye açısından ise Ankara Zirvesi hem ittifakın öncelikleri konusunda ilerleme sağlamak hem de ortaya çıkan yeni sınamalar karşısında çözümler üretmek için bir işlev görecektir." ifadesi yer aldı.
NATO savunma planlamalarında sofistike platform ve sistemlerde üstünlüğün korunmasının yanında savaşın değişen karakterine karşılık verebilecek bir anlayış değişikliğine gidilmesinin de kaçınılmaz olacağı vurgulanan analizde, Türk savunma sanayisinin son dönemde Avrupa savunma pazarında yükselen bir oyuncu konumuna ulaştığı kaydedildi.
Analizde, şu ifadeler kullanıldı:
"Ankara Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek Savunma Sanayi Forumu'nun bu anlamda daha da derinleşen ve genişleyen bir savunma iş birliğinin önünü açması beklenmektedir. Üretimde özelleşmelerin sağlanması, standardizasyon kriterlerinin sağlamlaştırılması ve ortak projelere daha fazla ağırlık verilmesi temel hedefler olarak öne çıkmaktadır."