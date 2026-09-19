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        Haberler Bilgi ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI: 122. Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları açıklandı mı, nereden nasıl sorgulanır?

        ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI: 122. Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları açıklandı mı, nereden nasıl sorgulanır?

        Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı sonuçları açıklandı. Sınav sürecini tamamlayan ve başarılı olması halinde özel güvenlik kimlik kartı almaya hak kazanacak binlerce kişi, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. Adaylar, "ÖGG sınav sonuçları yayınlandı mı?", "122. Dönem ÖGG sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" ve "Sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte ÖGG sonuçları için sorgulama ekranı ve merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 00:19 Güncelleme:
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        Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına katılan adayların sonuç bekleyişi sona erdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 122. Dönem ÖGG sınavının ardından gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi. Sınavda ter döken ve özel güvenlik sektöründe görev almak isteyen adaylar, başarı durumlarını öğrenmek için sonuç ekranının açılmasını bekliyor. Peki, 122. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖGG sonuçları belli oldu mu? İşte sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

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        ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        122. Dönem ÖGG sınav sonuçlarının 18 Eylül 2026 Cuma günü açıklandı.

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        ÖGG SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

        ÖGG sınavına giren adaylar, sonuç bilgilerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

        Sorgulama sayfasına giriş yapan adaylar, gerekli bilgileri doldurarak sınavdan aldıkları sonucu öğrenebilecek. Özel güvenlik sınavlarına ait sonuç açıklamaları ve itiraz süreçleriyle ilgili duyurular da EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın resmi internet adresi üzerinden paylaşılmaya devam ediyor.

        ÖGG SINAV SONUCU EGM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ÖGG CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI!

        122. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, 1 Eylül 2026 tarihinde adayların erişimine açılmıştı.

        ÖGG 122. DÖNEM SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ÖGG SINAV SONUCUNA İTİRAZ TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Adaylar, yazılı sınav sonuçlarına yönelik itiraz işlemleri için 19-23 Eylül 2026 tarihleri arasında itiraz ücretini yatırabilecek. Ücret işlemlerinin tamamlanmasının ardından 21-23 Eylül tarihleri arasında sınav sonucuna ilişkin itiraz başvuruları alınacak.

        Yapılan değerlendirmelerin ardından yazılı sınav itiraz sonuçlarının 24 Eylül 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

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        #ÖGG
        #ögg sonuçları
        #ögg sonuçları açıklandı mı
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