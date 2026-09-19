Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına katılan adayların sonuç bekleyişi sona erdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 122. Dönem ÖGG sınavının ardından gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi. Sınavda ter döken ve özel güvenlik sektöründe görev almak isteyen adaylar, başarı durumlarını öğrenmek için sonuç ekranının açılmasını bekliyor. Peki, 122. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖGG sonuçları belli oldu mu? İşte sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar…