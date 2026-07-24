ÖGG sonuçları açıklandı mı, Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik Görevlisi 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın ardından gözler ÖGG sınav sonuç tarihine çevrildi. 5 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından binlerce aday yazılı ve uygulamalı sınav sonuçlarını bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik sınav sonuçların açıklanacağı tarihi açıkladı. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı, Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Özel Güvenlik Görevlisi 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı, 5 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihi yakından takip ediyor. EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav kılavuzunda sonuç takvimi de paylaşıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar puanlarını ve başarı durumlarını online olarak görüntüleyebilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, sonuçlar saat kaçta açıklanacak? İşte 2026 ÖGG sonuçlarına ilişkin son durum…
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınav Kılavuzu'na göre ÖGG sınav sonuçlarının 24 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanması planlanıyor.
Sonuçların gün içerisinde EGM tarafından erişime açılması bekleniyor. Resmi açıklamanın yapılmasının ardından adaylar sınav sonuçlarını internet üzerinden sorgulayabilecek.
ÖGG SONUCU NASIL SORGULANIR?
ÖGG sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının sonuç sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve istenen diğer bilgilerle sonuçlarını öğrenebilecek.
Sonuç ekranında adayların;
Yazılı sınav puanı,
Uygulamalı sınav durumu,
Başarılı veya başarısız bilgisi
yer alacak.
ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Sonuçların ilan edilmesinin ardından sınav takviminde belirtilen süre içerisinde adaylar, sonuçlara itiraz başvurusunda bulunabilecek. İtirazlar, EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara göre değerlendirilecek.
ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI
ÖGG sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden puanlarını ve başarı durumlarını öğrenebilecek. Sonuç ekranının erişime açılmasıyla birlikte adaylar, sınav performanslarını detaylı şekilde görüntüleyebilecek.