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        Haberler Bilgi OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? MEB 2026-2027 takvimi ile okulların açılmasına kaç gün kaldı, yaz tatili hangi gün bitecek?

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? MEB 2026-2027 takvimi ile okulların açılmasına kaç gün kaldı, yaz tatili hangi gün bitecek?

        Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler 2026-2027 döneminin başlayacağı tarihi merak ederken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvimle birlikte okul açılış tarihi, ara tatiller ve yarıyıl tatili programı belli oldu. Yaz tatilinin son günlerine yaklaşılırken milyonlarca öğrenci yeniden sınıflara döneceği günü bekliyor. Peki okullar ne zaman açılacak? İlk ara tatil ve sömestr tatili hangi tarihlerde yapılacak? İşte MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 11:30 Güncelleme:
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        1

        Yaz tatilinin sona ermesine kısa bir süre kala eğitim gündeminin en çok merak edilen konusu okul takvimi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2026-2027 çalışma takvimiyle birlikte öğrencilerin ders başı yapacağı tarih, ara tatil dönemleri ve sömestr tatili günleri belli oldu. Peki yeni eğitim öğretim yılı hangi gün başlayacak, okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimi ve tatil tarihleri...

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        OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı, öğrenciler için 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından öğrenciler yeniden ders başı yapacak ve yeni eğitim dönemi resmen başlamış olacak.

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        OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

        Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak.

        Bugün (26 Ağustos 2026) itibarıyla okulların açılmasına 19 gün kaldı.

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        UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı başlamadan önce, okula yeni adım atacak öğrenciler için uyum süreci uygulanacak. Bu kapsamda okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek uyum programlarıyla okul hayatına hazırlanacak.

        Ayrıca ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulu 5. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de rehberlik ve oryantasyon çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalarla öğrencilerin yeni eğitim ortamını tanımaları, okul kurallarına ve günlük işleyişe daha kolay adapte olmaları, sosyal ve akademik gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

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        MEB 2026-2027 TAKVİMİ İLE TATİL TARİHLERİ

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre tatil tarihleri şöyle:

        1. dönem ara tatili: 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

        Yarıyıl Tatili: 22 Ocak 2027 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla 1. dönem sona erecek ve yarıyıl tatili başlayacak. İkinci dönem ders zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden çalacak.

        2. dönem ara tatili: 2026-2027 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Ara tatilin ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak.

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        #MEB 2026-2027
        #okullar ne zaman açılıyor
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