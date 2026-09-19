OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? MEB 2026-2027 takvimi ile 15 tatil, ara tatiller ve yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler gözünü ara tatil ve yarıyıl tatili takvimine çevirdi. Milyonlarca öğrencinin ders başı yaptığı yeni dönemde, yoğun ders temposuna ne zaman ara verileceği merak konusu oldu. Her yıl takvimde farklı tarihlere denk gelen 15 tatil için bu yılın tarihleri de araştırılmaya başladı. Peki, 2026-2027 eğitim yılında yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Ocak tatili hangi tarihler arasında yapılacak, öğrenciler ne zaman karne alacak? İşte birinci dönemin sona ereceği tarih ve tatil takvimi…
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde bu kez tatil tarihleri yer almaya başladı. Yeni dönemin ilk haftasında okulların ne zaman kapanacağı ve yarıyıl tatilinin hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, dinlenme süreci olarak görülen 15 tatilin takvimdeki yerini araştırırken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı çalışma takvimi yakından takip ediliyor. Peki, 2026-2027 eğitim yılında sömestr tatili ne zaman başlayacak? Ocak tatili hangi gün yapılacak, birinci dönem ne zaman sona erecek? İşte yarıyıl tatili tarihleri…
OKULLARDA 1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yarıyıl tatili olarak da geçen 15 Tatil, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.
2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü öğrencilerin yeniden ders başı yapmasıyla başlayacak.
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.
İkinci ara tatil ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Ara tatilin ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışma takvimine göre öğrenciler, 25 Haziran 2027 Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte yaz tatiline girecek.