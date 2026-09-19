OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? MEB 2026-2027 takvimi ile 15 tatil, ara tatiller ve yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde bu kez tatil tarihleri yer almaya başladı. Yeni dönemin ilk haftasında okulların ne zaman kapanacağı ve yarıyıl tatilinin hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, dinlenme süreci olarak görülen 15 tatilin takvimdeki yerini araştırırken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı çalışma takvimi yakından takip ediliyor. Peki, 2026-2027 eğitim yılında sömestr tatili ne zaman başlayacak? Ocak tatili hangi gün yapılacak, birinci dönem ne zaman sona erecek? İşte yarıyıl tatili tarihleri…